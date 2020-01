Acusaciones de Bolton complican defensa de Trump en juicio político

Washington, Estados Unidos.

Los abogados de Donald Trump intentaron arremeter contra las explosivas revelaciones de un exasesor de la Casa Blanca que debilitaron la defensa del mandatario estadounidense en su juicio de destitución en el Senado.



También se lanzaron al ataque contra el exvicepresidente Joe Biden, afirmando que el pedido de Trump a Kiev para que investigara a su posible rival en la elección presidencial del 3 de noviembre estaba motivado por sospechas de corrupción.



Los senadores republicanos enfrentan una renovada presión para que acepten recibir al exasesor de seguridad John Bolton como testigo en el juicio contra Trump tras las revelaciones, que podrían significar una prueba fulminante contra el presidente.



Según el diario The New York Times, en un borrador de su libro, Bolton escribió que Trump le dijo que la ayuda militar a Ucrania estaba sujeta a que Kiev investigara a Biden.





La afirmación que Trump retuvo la ayuda para beneficiarse en la carrera presidencial estuvo en el centro de la acusación de la Cámara de Representantes -controlada por los demócratas- contra el presidente por abuso de poder y obstrucción al Congreso.



"El abuso de poder es un arma política y debe ser usada contra oponentes políticos y que la gente decida", dijo Alan Dershowitz, uno de los abogados de Trump.



El experto constitucionalista fue más allá del argumento principal de la Casa Blanca, según el cual no hubo presión sobre Kiev o "quid pro quo", una estrategia debilitada por los nuevos señalamientos de Bolton.



"El quid pro quo solo no es base para abuso de poder, hace parte de la política extranjera conducida por los presidentes desde el inicio de los tiempos", dijo.



"Nada en las revelaciones de Bolton, aún si son ciertas, equivaldrían al nivel de abuso de poder o a una ofensa que amerite un impeachment", subrayó.



En un nuevo extracto de su futuro libro develado el lunes por el New York Times, Bolton narra además haber compartido con el secretario de Justicia, Bill Barr, su inquietud respecto a que Trump estaba concediendo favores a líderes autoritarios.

El libro de Bolton

Las revelaciones de Bolton parecieron haber movido las líneas en el seno de la mayoría republicana en el Senado, cuyos 53 legisladores hasta ahora se han negado a admitir testigos en el juicio, como lo piden los demócratas.



Al menos tres moderados Mitt Romney, Susan Collins y Lisa Murkowski sugirieron que podrían favorecer un testimonio de Bolton en una votación, que tendría lugar posiblemente al fin de esta semana.



Aunque son necesarios 67 votos para destituir a Trump, solo se precisa una mayoría simple -lo que implicaría al menos cuatro votos republicanos- para dar luz verde al testimonio de Bolton y de otros altos funcionarios.



Citando el manuscrito inédito de Bolton, el Times indicó que el presidente le dijo en agosto a su entonces asesor que quería mantener congelados 391 millones de dólares en ayuda a Ucrania hasta que Kiev le ayudara con una investigación sobre Biden y su hijo Hunter, quien integró el directorio de la empresa de gas ucraniana Burisma.



"NUNCA le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones de los demócratas, incluidos los Biden. De hecho, nunca se quejó de esto en el momento de su muy pública salida" del gobierno, tuiteó Trump el lunes.



"Si John Bolton dijo esto, fue solo para vender un libro".



Los abogados de Trump también intentaron demostrar el presidente actuó en su derecho preocupado por una posible "corrupción" de los Bidens en Ucrania.



La ex fiscal general de Florida, Pam Bondi, reveló que Hunter Biden ganó "millones" de dólares en Burisma mientras su padre, vicepresidente de Barack Obama, conducía la política extranjera estadounidense en ese país.



Los alegatos de la defensa del presidente comenzaron el lunes con una revisión de Ken Starr, quien lideró la investigación del impeachment contra Bill Clinton en 1998, sobre procesos de destitución del pasado.

Starr argumentó que este esfuerzo por expulsar a Trump de la Casa Blanca era inconstitucional porque, a diferencia de los casos de los presidentes Richard Nixon y Clinton, los artículos de acusación no representan un crimen real.



"El impeachment debe ser bipartidista por naturaleza", argumentó, y parafraseó a los abogados de la Casa Blanca cuando dijeron que compete a los votantes, no al Congreso, decidir en las elecciones de noviembre si debe continuar o no en el gobierno.



Si el Senado envía finalmente una citación a Bolton para declarar, es probable que la Casa Blanca se escude en los privilegios ejecutivos para intentar enviar el asunto a una corte e impedir que presente su testimonio.



Bolton, que fue despedido en septiembre después de 17 meses como asesor de Seguridad Nacional, dijo que estaba listo para declarar ante el Senado.