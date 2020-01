La Academia: Angie Flores "tiembla" ante regreso de Susy en el concierto 12

México.

La hondureña Angie Flores pareció algo consternada al ver aparecer a Susy Ortuño de nuevo en los escenarios de La Academia en una presentación sorpresa en el concierto 12 de este domingo 26 de enero.

Susy se había retirado hace unos meses por problemas de salud, tuvo que ser operada de un riñón, pero ahora que se ha recuperado La Academia decidió darle su oportunidad para seguir en la competencia.

La rubia regresó triunfal interpretando la canción "Desde la oscuridad" (1991) de la cubano americana Gloria Estefan.

El rostro de Angie habló por si mismo al mostrar sorpresa y algo de susto al ver a la cantante regresar a los escenarios de La Academia.

la reacción de Angie Flores al ver a Susy Ortuño en el escenario.

Concierto 12 de Angie Flores

Angie Flores inició su ronda de conciertos con el tema "Vive -la vida intensamente-" (1976) de José María Napoleón.

Lamentablemente la canción no fue la mejor opción para Angie, que por segundo domingo recibió criticas poco halagadoras de los jueces.

"No la considera la mejor de tu actuaciones", le dijo Horacio Villalobos.

"Me gustó que tu interpretación es profunda... sin embargo hubo una serie de elementos que hizo que no me encantara, pero siento que no fue culpa tuya.", señaló Alexander Acha, quien culpó a la canción y los arreglos de la misma por la presentación de la hondureña.

"La princesa de Honduras", inició Danna Paola, quien pese a los halagos le criticó varios punto en la presentación de Angie. "No digo que no fue mi favorito, no. Fue un 50/50. Eres increíble y brillas", concluyó la también cantante que le recordó que sigue siendo su fanática.

"Tu actuación no fue perfecta. Tu actuación estuvo medianamente bien, nada más.", le dijo Arturo López Gavito.

MIRA: Angie Flores en La Academia: de niña a mujer, las fotos de su increíble transformación

Angie y Dalú ganan en la "Guerra de sexos" de La Academia

En la sección denominada "Guerra de sexos" el dúo conformado por Angie Flores y Dalú triunfó contra sus oponentes del género masculino, quienes interpretaron "El Triste" de José José.

Angie y Dalú ganaron cantando a dúo "Una Canción No Es Suficiente" de Analí.

Angie Flores Vs Dennis Arana

En el encuentro de este domingo Angie Flores se enfrentó al guatemalteco Dennis Arana.

Vestidos de gala los jóvenes interpretaron "Fuiste Tú", original de Ricardo Arjona y Gaby Moreno.

Angie y Dennis quedaron empatados en el duelo ante los ojos de los jueces, con López Gavito y Acha a favor de la hondureña y Danna con Villalobos con el guatemalteco.

Pero para el público Angie volvió a triunfar en el duelo, consiguiendo un cerrado 50.69% de los más 175,000 votos.

Con esto Angie consiguió la inmunidad que le permite librarse de las expulsiones de este domingo. Según Adal, la hondureña estaba en la cuerda floja con menos votos al inicio del show.

Aunque no hubo expulsados en la noche, la joven Francely, quien estuvo en polémica después de haber insultado a la cantante Danna Paola, decidió abandonar la competencia para dedicarse a cuidar a su mamá, quien acaba de ser operada de un tumor cerebral.

En el lugar de Francely regresó la recién expulsada, María José.

Mira el regreso de Susy Ortuño a La Academia