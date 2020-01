Así se vivieron los Grammy Awards 2020

Los Ángeles, EEUU.

La cantante Billie Eilish arrasó en los Grammy Awards 2020, celebrados este 26 de enero en el Staples Center en Los Ángeles, EEUU.

Con apenas 18 años, Eilish se llevó seis gramofonos dorados a casa, entre estos mejor álbum del año por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" y mejor grabación y canción e interpretación por "Bad Guy".

Mientras tanto Lizzo, las más nominadas en ocho categorías, solo pudo cosechar tres.

Demi Lovato fue otro de los grandes estrellas de la noche gracias a su emotiva presentación de "Anyone", en su gran regreso a los escenario después de una sobredosis que casi la mata a mediados de 2018.

Minuto a minuto de los Grammy Awards 2020

La 62 edición de los Grammy Awards inició con Lizz, quien recordó al malogrado Kobe Bryant, fallecido este mismo 26 de enero en un accidente de helicóptero.

"¡Esta noche es por Kobe!", dijo antes de cantar el tema "Cuz I Love You".

Seguido la estrella interpretó "Thruth Hurts" junto a un elenco de bailarinas vestidas como ella.

La 15 veces ganadora del Grammy Alicia Keys, que repite como anfitriona de la noche, subió al escenario y dedicó un momento especial en memoria de Kobe Bryan, que falleció junto a su hija, Gianna María, y otros nueve pasajeros que viajaban en la aeronave.

Keys fue acompañada por artistas de soul que subieron al escenario para rendir un homenaje musical a Kobe, en una gala empañada por el luto.

Watch Alicia Keys and Boyz II Men Sing "It's So Hard to Say Goodbye" in honor of Kobe Bryant at the #GRAMMYs #AliciaKeys pic.twitter.com/RYXXNvK3pS — #TheGramKEYS ? (@quinterrius_) January 27, 2020

La pareja de cantantes Blake Shelton y Gwen Stefani, subieron al escenario para interpretar su tema country "Nobody but you".

Billy Porter presentó a The Jonas Brothers, que interpretaron varios de sus temas famosos.

Lizzo ganó el primer Grammy de la noche en mejor interpretación vocal pop solista.

Tyler, The Creator, Charlie Wilson y Boyz Men siguieron con su número musical.

Shania Twain y Bebe Rexha entregaron el Grammy a mejor interpretación de un dúo country a Dan + Shay.

Usher estuvo a cargo del homenaje al idolo Prince, fallecido en 2016.

Camila Cabello interpretó "First Man", una balada que dedicó a su padre, quien estaba en primera fila en la gala.

Las cantantes country Tanya Tucker y Brandi Carlile interpretaron "Bring my flowers now", además de presentaron el Grammy a mejor álbum de comedia para Dave Chappelle.

Ariana Grande subió al escenario para cantar sus canciones más recientes "Imagine", "7Rings" y "Thank U, next".

Billie Eilish interpretó sus éxitos con la ayuda de su hermano, el también músico Finneas. "When the party is over"



Los grupos de rock Aerosmith y hip hop Run-D.M.C. interpretaron juntos "Living on the edge" y "Walk this way".



Tyler, The Creator ganó el Grammy a mejor álbum rap. El cantante subió al escenario junto a su madre, quien no pudo controlar su emoción.



Lil Nas X interpretó su gran éxito "Old town road" junto a varios artistas invitados como BTS antes de hacerlo con Billy Ray Cyrus..

Demi Lovato, uno de los espectáculos más esperados de la noche con su primera presentación tras la lamentable sobredosis que casi le arrebata la vida. La artista aprovechó para lanzar su nueva canción "Anyone"

Varios artistas como John Legend y DJ Khaled rindieron homenaje al rapero Nipsey Hussle, asesinado en 2019, el homenaje también incluyó al recién fallecido Kobe Bryant.

Rosalía llevó el español a los premios anglosajones con su canción "Juro qué" y "Malamente".

Billie Eilish se lleva el Grammy a mejor canción del año por "Bad Guy".

DJ Khaled y John Legend ganaron el Grammy canción de mejor rap por "Higher", que también cuenta con la colaboración del rapero Nipsey Hussle, asesinado el pasado 19 de mayo.

La cantante H.E.R interpretó "Sometimes".

Billie Eilish sigue arrasando y se lleva el Grammy a mejor artista revelación del año.

La estrella también se llevó el premio a mejor Álbum del año por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Lista de nominados en las principales categorías de los Grammy 2020

- Álbum del año -