Un usuario de Twitter predijó en 2012 la muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero

Estados Unidos.

La muerte de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, ha supuesto un duro golpe para el mundo del deporte y de la sociedad estadounidense en general, no sólo por la pérdida en sí, sino por lo inesperado y trágico del suceso.

Apenas unas horas antes, el que fuera la gran estrella de Los Angeles Lakers felicitaba a LeBron James por superarle en la estadística de tercer máximo anotador de la NBA.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ?? #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Tras su retiro del baloncesto, a Kobe era habitual verlo en el Staples Center de Los Ángeles vibrando desde la primera fila del equipo en el que se hizo leyenda.

PREDICCIÓN

Por eso, su accidente ha sido una lamentable sorpresa para todos... excepto para un tuitero, que predijo exactamente lo que le iba a pasar. Y lo dejó escrito en un mensaje que data del 13 de noviembre de 2012.

El usuario @dotNoso escribió: "Kobe va a acabar muriendo en un accidente de helicóptero". Es exactamente lo que ha pasado, pero 2.630 Días después de su mensaje.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

El tuit rápidamente se ha viralizado, y muchos lo ven como una premonición un tanto siniestra por su exactitud. El propio usuario se ha mostrado muy afectado por la pérdida de 'The Black Mamba', sobre quien profesaba una gran admiración.

No fucking way man. This can’t be true. — .Noso (@dotNoso) January 26, 2020