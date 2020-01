Lamentable: Muere el basquetbolista Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

Los Ángeles, Estados Unidos.

El exastro del básquetbol Kobe Bryant falleció la mañana de este domingo a causa de un accidente en el helicóptero en el que se transportaba, según información publicada por el diario estadounidense TMZ Sports.

Bryant viajaba con al menos otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas.

El accidente se prudujo en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles (California). Personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y se confirmó que no había supervivientes.

TMZ Sports asegura que ya está investigando el motivo del accidente y aseguran que el helicóptero era un medio que el ex jugador de baloncesto usaba habitualmente para desplazare. El mundo del baloncesto y de la NBA llora a una de sus figuras más emblemáticas.

Kobe Bryant, de 41 años, fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia logrando cinco anillos de campeón de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), además de haber sido 18 veces elegido en el All-Star durante sus 20 años de carrera en la mejor liga de basket del mundo.

Fue también dos veces máximo anotador de la NBA (2006, 2007) y MVP de la temporada regular en 2008.

Searching the site where the helicopter crashed in Calabasas California and the great Kobe Bryant was killed #kobe#kobebryant#kobecrash pic.twitter.com/fQwhLCfr9f