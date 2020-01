Muere el basquetbolista Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

Los Ángeles, Estados Unidos.

La NBA y el mundo del deporte están en shock: Kobe Bryant, uno de los más grandes campeones de la historia del baloncesto y leyenda de los Lakers de Los Ángeles, murió este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en el sur de California.

Bryant, quíntuple campeón de la NBA con los Lakers y dos veces medallista de oro olímpico, y otras ocho personas fallecieron en la mañana del domingo en el accidente del helicóptero de propiedad del exdeportista en las colinas cercanas a Calabasas, en el sur de California.

En el siniestro también perdió la vida Gianna, una de las hijas de Bryant de 13 años, confirmó horas más tarde el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

En un principio, los primeros informes confirmados por las autoridades locales y TMZ, el sitio web estadounidense de celebridades, indicaban que cinco personas se encontraban a bordo del helicóptero cuando se estrelló en condiciones de neblina cerca de Los Ángeles.

Las causas del accidente aún son desconocidas, agregaron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su cuenta en Twitter que la muerte de Bryant "¡Es una noticia terrible!".

A su turno, el expresidente Barack Obama destacó, también en la red social, que "Kobe fue una leyenda en la cancha y apenas comenzaba lo que podría haber sido un significativo segundo acto".

El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Angeles Lakers felicitara al actual astro de ese equipo, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia.

"Continuar avanzando en el juego @KingJames", escribió Bryant. "Mucho respeto a mi hermano #33644", fue su última publicación en las redes sociales.

El helicóptero fue descrito como un Sikorsky S-76, dijo el vocero de la Administración Federal de Aviación, Allen Kenitzer.

Kobe Bean Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia (Pensilvania) y fue el menor de los tres hijos -y único varón- del matrimonio de Joe Bryant y Pamela Cox.

Bryant fue cinco veces campeón de la NBA en una carrera que comenzó en 1996 y duró 20 años hasta su retiro en 2016.

También fue dos veces medallista de oro olímpico, ayudando al 'Dream Team' estadounidense a quedarse con los títulos de Pekín-2008 y Londres-2012.

TMZ informó que la esposa de Bryant, Vanessa, no estaba entre las personas fallecidas en el accidente aéreo.

Los primeros informes de la muerte de Bryant enviaron ondas de choque en todo el mundo, con estrellas y celebridades que expresaron su incredulidad ante las noticias.

"Estoy asombrado", escribió la estrella del Salón de la Fama de la NBA Scottie Pippen. "Las palabras ni siquiera pueden acercarse a describirlo. Solo un día increíblemente triste y trágico".

"Esto no puede ser cierto", escribió la estrella de los Dallas Mavericks, el esloveno Luka Doncic, en Twitter. "No por favor."

La presentadora de televisión Ellen DeGeneres agregó: "Como todos, estoy sorprendida y triste por las noticias sobre Kobe Bryant. Mi corazón está roto por su esposa y su familia".

En el Staples Center, casa de los Lakers en el centro de Los Ángeles, cientos de admiradores sorprendidos se reunieron para rendir homenaje a la estrella.

El legado de Kobe va más allá de los cinco anillos que ganó como campeón, las 18 veces que fue elegido al Juego de las Estrellas, 11 de ellas consecutivas, sus 30 récords para la franquicia de la NBA y otros muchas más marcas que lo colocan en un escalón habitado sólo por las leyendas de este deporte.

Su legado quedó cimentado por sus jugadas increíbles, y esa sangre fría a la hora de definir un partido con un tiro ganador, que le ganó el apodo de 'Mamba Negra'.

En 2018, Kobe ganó un premio Óscar al mejor corto de animación por "Dear Basketball".

"Dear Basketball" es un homenaje al deporte que lo convirtió en un ícono.

"Querido baloncesto, desde el momento que comencé a enrollar las medias de mi padre y hacer tiros imaginarios para ganar partidos en el Great Western Forum, supe que algo era real: me enamoré de ti...", comienza el texto acompañado con una ilustración como de bosquejo a lápiz.

"Fue el tiro más afortunado que lancé nunca. Por lejos", explicó entonces con una sonrisa y sosteniendo la preciada estatuilla.

El mundo del baloncesto y de la NBA llora a una de sus figuras más emblemáticas.

Searching the site where the helicopter crashed in Calabasas California and the great Kobe Bryant was killed #kobe#kobebryant#kobecrash pic.twitter.com/fQwhLCfr9f