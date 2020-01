Rita Silva: “Hace 20 años, luchábamos por un lugar en la mesa”

San Pedro Sula, Honduras.

Disciplina y perseverancia son dos características que la primera mujer hondureña socia de una firma auditora ha desarrollado desde sus días de universitaria.

En sus ratos libres, la socia directora de Deloitte Honduras, Rita Silva, cuida de las más de 30 orquídeas de su jardín, lee sobre las tendencias de la materia tributaria, pero sobre todo disfruta de la convivencia con su esposo, quien ha comprendido muy bien su trabajo, las llamadas telefónicas de su hijo en Buenos Aires y de cuidar a su madre de 96 años, de la que aprendió a nunca darse por vencida.

¿Por qué estudió Derecho y cómo fueron sus inicios?

Por consejos de mi padre, decidí estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde me especialicé en la rama de Derecho Mercantil. Posteriormente cuando terminé la universidad, el licenciado William Chong Wong (QEPD) me dio la oportunidad de trabajar en la antigua Dirección General de Tributación, en el departamento de grandes contribuyentes. Estando en la administración tributaria, apliqué a una beca Fulbright, que es otorgada por el Gobierno de Estados Unidos, con la que pude estudiar la carrera de Ciencias Políticas con especialización en relaciones internacionales. También participé en una beca del Gobierno de Francia para estudiar Administración de Impuestos allá, y me gané las dos becas, pero ya estaba estudiando en Estados Unidos, aunque fue un gran orgullo para mí haber recibido esa beca también.



¿Cuándo comienza su carrera en Deloitte Honduras?

Después de la beca tenía que regresar al país, y posteriormente el licenciado William Chong Wong me invitó a trabajar en su compañía, que era una firma auditora. Ellos me permitieron entrar a la parte de auditoría y allí reforcé más mis conocimientos en materia tributaria. Era la primera mujer en el departamento de impuestos, que no éramos muchos y era un poco difícil, un ambiente de hombres y en la parte gerencial no había muchas mujeres. Por muchos años fui la única en materia de impuestos. En 1997, Palao William pasa a formar parte de Deloitte, una firma que hoy es la número uno en el mundo, y tiene 175 años de operar en diferentes países y 22 años de estar en Honduras. Empecé a trabajar en Deloitte, siempre como gerente de impuestos y fue una experiencia de mucho aprendizaje, pero habitualmente era un mundo de hombres, la materia de auditoría estaba liderada por hombres, gerentes hombres y socios hombres. En 2007, el socio director de Deloitte en Costa Rica adquiere la práctica de nosotros en Honduras y ese fue un escalón muy importante para mi carrera profesional, porque él me dijo: “No quiero una directora de impuestos, quiero una socia”. Así me convierto en la primera mujer hondureña socia de una firma auditora, y la primera mujer socia de impuestos en Deloitte Centroamérica.

¿Cuál ha sido uno de los momentos más importantes de su carrera profesional?

Uno de los logros que considero en mi carrera, después de ser por más de 15 años la única socia mujer, es el hecho de haber educado a una nueva socia y que me acompaña en esta carrera de lucha y también es muy importante que las mujeres jóvenes van tomando posiciones importantes y se van adentrando en estos campos que ha tenido una tendencia o un cliché de decir que son áreas de hombres, pero ahora son campos de mujeres. Además, la directora del clúster de Centroamérica también es mujer.

En 2015 me nombran socia directora de Deloitte Honduras, que también es un logro muy importante para mi carrera.

Según su percepción, ¿qué retos hay para la mujer hondureña en el mercado laboral?

En el mercado laboral van a haber retos, y en primer lugar tenemos que darnos a respetar como mujeres, o sea que se nos respete por lo que nosotras hacemos, por nuestra experiencia y nuestra inteligencia. Van a haber dificultades, como en todo, pero la mujer tiene la fuerza y la capacidad de sobrepasar todas estas barreras que se podrían dar de una u otra forma. Con eficacia, perseverancia, disciplina y hacernos valer a nosotras mismas. Considero que todas las mujeres en Honduras debemos apoyarnos entre sí.

¿Cuáles han sido las lecciones que ha aprendido en sus 20 años como ejecutiva?

Hace 20 años las cosas eran diferentes. Hace 20 años teníamos que pelear mal por nuestro puesto en la mesa. No fue fácil, pero tampoco fue imposible. La remuneración salarial no era la misma para las mujeres, porque los hombres ganaban más que nosotras, que tal vez teníamos experiencia u otras capacidades intelectuales o estudios en el exterior, pero ganábamos menos que los hombres, pero ahora está cambiando. Ahora depende de la capacidad y el desarrollo de cada uno de ellos cuando escalan posiciones.