Las empresas estatales que más adeudan energía en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer la lista de las empresas estatales que tienen mayor morocidad en su factura de energía.

En este listado, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) encabeza con una deuda de 98,177.93 lempiras producto de 55 meses de mora, seguido de la Secretaría de Gobernación y Justicia con poco más de 72,191.57 lempiras con cinco meses de retraso en su pago.

Según esta información, las empresas de Gobierno superan los 3,600.00 millones de lempiras, encabezando el listado el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) quien cerró el 2019 con una deuda que supera los 800 millones de lempiras.

Además lea: Hay indicios que 19 empresas hurtan energía a la Enee

El sector de salud también es parte de este listado con una deuda de 187 millones de lempiras. Solamente el Hospital Escuela Universitario adeuda 38 millones, mientras que el Hospital Mario Catarino Rivas 34 millones y el Seguro Social tiene pendiente 19 millones de lempiras.

- Empresas manipulan contadores -

La Comisión Interventora de la Enee comenzó este lunes la operación “Chaac” para combatir el hurto de energía y recuperar la mora. Ese día le cortaron el servicio al edificio de Hondutel en Comayagüela.

El objetivo son 19 empresas con indicios de hurto, señaló la coordinadora de la Comisión Interventora, Miriam Guzmán, quien dijo este día que los operativos continúan y que han podido constatar que hay grandes empresas que manipulan los contadores para pagar mucho menos de lo que consumen.

Las empresas de Gobierno superan 3,600.00 millones de lempiras en mora a la Enee.

"Este día, como parte de los operativos, dimos con una óptica en Tegucigalpa que según su factura de energía solamente pagaba 80 lempiras al mes, lo cual me indignó demasiado. En el momento en el que los miembros del operativo anti hurto hicieron la operación encontraron mecanismos que se utilizan para que el medidor no haga la lectura correcta y esto es corrupción. No podemos seguir permitiendo este tipo de acciones en el país", dijo Guzmán.

Por otra parte, la semana anterior se le cortó la luz a tres instituciones estatales y esta semana continúan con la misma dinámica.

Guzmán calificó como exitosos los operativos de la semana pasada, se detectaron hurtos, se enviaron seis expedientes al Ministerio Público y se encontraron varias evidencias para medir solo una parte de la energía consumida.

La comisionada presidenta de la interventora dijo que no es comprensible por qué algunas instituciones del Gobierno estén reflejando moras millonarias con más de 36 meses en deuda, “ya que a nuestras instituciones se nos provee anualmente de la cantidad necesaria para cubrir el costo de los servicios públicos”.