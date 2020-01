Reactivan búsqueda: Policía y familia de Enoc se internan en montaña de Tela

San Pedro Sula, Cortés.

Hoy se cumplen exactamente 51 días desde que Enoc Misael Pérez Chinchilla (12) desapareció en el municipio de Tela, donde se reportó el asesinato de su abuelo, un tío y una niñera.

Desde ayer miércoles se reactivó la búsqueda del menor que fue raptado cuando recién llegó de España a pasar unas vacaciones con su familia.

Karina Santos Moscoso, madre de Enoc.

"Este jueves continuamos con la búsqueda de mi hijo en las orillas de una montaña en Tela, queremos confirmar si él está allí internado o no. La DPI de Tela sigue trabajando en el caso y hasta ahora no me han dicho nada concreto, solo que continúan indagando", expresó hoy Karina Santos Moscoso a LA PRENSA.

"Estamos explorando si está o no en Tela, caso contrario, buscaremos en las diferentes ciudades del país hasta encontrarlo. Este jueves también llegó una televisora española para darle seguimiento al caso de mi hijo Enoc", agregó.

Sobre el caso La Policía local informó que hay dos sospechosos detenidos por estar detrás de la desaparición de Enoc; ambos no han dado mayor información o colaboración.

En tanto, el inspector Omar Mejía Perdomo, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Tela, Atlántida, detalló a LA PRENSA que se unieron con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder ubicar pronto al menor.

"Tenemos algunas pistas a través de fuentes testimoniales que nos llevan a la búsqueda del niño en la montaña, llevamos equipo especializado en este tipo de casos y un canino", confirmó a LA PRENSA.

Raptado en diciembre de 2019

Fue el pasado 18 de noviembre que llegó a Tela y el 2 de diciembre desapareció en el barrio Campo Elvir, Tela. Ese mismo día hallaron los cadáveres de su abuelo y de un tío del niño. Días después fue encontrado el cuerpo de su niñera, todos ellos asesinados. En los días posteriores el Ejército y la Policía desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda.

La madre de Enoc Pérez sigue perseverante en la búsqueda y ha acompañado a la Policía en todo momento.

El medio de comunicación El Diario, de España, informó que la colonia hondureña de Barcelona y el instituto Rafael Alberti de Badalona, donde Enoc estudia, se han movilizado para reclamar con la familia al Gobierno de Honduras que no desista hasta encontrar al menor.

Desde horas tempranas los uniformados se desplazaron a la montaña.

Imploran lo dejen en libertad y con vida

En España han explicado que pueden trasladar la inquietud de la familia a la delegación diplomática hondureña, pero añaden que cualquier intervención queda limitada al no disponer Enoc de pasaporte español.

La Policía hondureña ha manifestado a EFE que confía en recuperar con vida a Enoc, pero agrega que la falta de información dificulta las operaciones.

El principal acusado del robo y los asesinatos, un hombre de 29 años, fue arrestado a los pocos días. «Tengo entendido que se niega rotundamente a declarar. Andaba aún con la ropa del abuelo del niño cuando lo detuvieron», comenta la madre.

En tanto, la madre del pequeño Enoc se ha quedado sin empleo en Barcelona al no regresar de Honduras, donde aguarda a saber de su hijo.