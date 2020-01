Falta de visión deja a San Pedro Sula sin grandes proyectos

San Pedro Sula.

Más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades y para 2050 Naciones Unidas proyecta que será un 68%, por lo que el desarrollo sostenible depende cada vez más de una mejor gestión del crecimiento urbano.

En Honduras, donde el 22% de la población habita en San Pedro Sula y Tegucigalpa, el proceso de urbanización en los años venideros resulta fundamental para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según el plan del sector transporte, la primera avenida es la clave para recuperar el centro de la ciudad.

El ODS 11, relativo a ciudades y comunidades sostenibles, indica que “no es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos”.

La sostenibilidad de las ciudades va de la mano con garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales.

“También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva”, según ha planteado la ONU.

“La alcaldía tiene al plan maestro como un secreto y eso es absurdo porque debería ser público”:Martín Mayorquín, ingeniero civil

En San Pedro Sula la planificación de proyectos ambiciosos, tanto en transporte público como en infraestructura, suponen la apuesta hacia una ciudad sostenible, pero la falta de voluntad política, como en casi todas las estructuras de gobiernos locales y el Gobierno nacional, los reducen a papel mojado, coincidieron especialistas que recién participaron en la Mesa de Debate de Diario LA PRENSA.

“Para mí, el desarrollo sostenible pasa por la movilidad urbana, es decir, que una región tenga acceso a servicios públicos, escuela y trabajo, dentro de la cual mejora la calidad de vida, porque su tiempo es más eficiente y no pierde dos horas en transporte y trabaja ocho, solo pierde 15 minutos y el resto del tiempo le queda para su familia”, comentó Martín Mayorquín, representante del capítulo noroccidental del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

En los bordos de los ríos de SPS viven 22,000 familias.

Desde diferentes espacios, expertos han discutido el impacto que tendría convertir la primera avenida en un bulevar de cuatro carriles, y aprovechar el derecho de vía del ferrocarril para el desarrollo de un sistema de transporte moderno.

Mayorquín refirió que durante un foro vial que organizó la Fundación para el Desarrollo del Valle de Sula se concluyó que el caos vehicular es producto de un mal servicio del transporte público.

“Curitiba, Brasil, es un ejemplo para toda Latinoamérica, con su orden y disciplina, que la cultura hondureña no tiene y que por lo menos pasarán unos 40 años para llegar a ese nivel, pero no podemos decir que como el operador de Curitiba viene aquí hará milagros”, añadió el ingeniero civil.

Por más de dos décadas, el libramiento del derecho de vía, el Metrosula y El Tablón han sido parte de las grandes apuestas, pero la falta de voluntad política han frenado su desarrollo y hace que no pasen de la planificación, consideró Mayorquín.

“Es plausible el esfuerzo en viabilidad desde el punto de vista de la logística, pero hay otros temas que deben completar la movilidad urbana, como las rutas o infraestructura vial”, comentó Alberto Benítez Salem, director ejecutivo de Hábitat para la Humanidad Honduras.

Rescatar áreas

“Me encanta ver todos los puentes a desnivel y todas las autopistas, sin embargo no puedo obviar el hecho que hay 22,000 familias viviendo en los bordos de los ríos de San Pedro Sula”, comentó Nelson García Lobo, director ejecutivo de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM).

En otras intervenciones, el economista ha sugerido que de los 2,300 millones de lempiras que comprende Siglo 21 se destine un 10% (L230 millones), más los aportes que las empresas pudieran dar en el marco de su responsabilidad social empresarial, para buscar beneficiar a estas familias.

Datos - 10 manzanas entregó el Ferrocarril a la alcaldía para reubicar a los vendedores ambulantes del centro. - 32manzanas de ancho tendría el proyecto de la primera avenida para hacerla un bulevar de cuatro carriles

“Obviamente eso no ha tenido eco. Se vende mucho más el cemento y varilla, y no digo que sea malo, pero es lo que se puede ver y lo que llama la atención, especialmente para aspectos políticos partidarios también. Estoy en contra que no veamos a las personas y los problemas sociales”, agregó.

Un criterio similar compartió César Orellana, director académico de la facultad de Ingeniería en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), quien consideró que un tema pendiente en la sociedad sampedrana es la necesidad de más espacios.

Apuesta para la ciudad.El Plan Maestro de Desarrollo Urbano (PMDU) tiene una visión a 25 años con el fin de hacer una ciudad más competitiva, sostenible y humana.

“Necesitamos espacios; si bien es cierto soy protecnología. Hay muchos que tenemos los conocimientos, pero no los espacios donde interactuar”, añadió.

Para el docente, las más de 300 áreas verdes registradas en la ciudad representan una oportunidad para pensar en espacios diseñados para las personas.