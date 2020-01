Retornan más de 500 migrantes hondureños desde México y Guatemala  

San Pedro Sula, Cortés.

Al menos 532 migrantes hondureños del total que salieron en caravana la semana pasada rumbo a Estados Unidos serán retornados hoy durante el día desde México y Guatemala, informó la directora de Protección al Migrante Hondureño, Jessica Guzmán.



Desde Villa Hermosa, México llegarán dos vuelos al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, con un total de 220 compatriotas: el primero aterrizó a las 9:20 am y el otro está programado para las 4:00 pm.

De interés Al 20 de enero de 2020, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Comigho) reportaba el retorno de 2,336 catrachos provenientes de los Estados Unidos y México.

Guzmán recordó que ayer martes llegaron dos vuelos con 219 hondureños retornados desde México. Para esta semana, la Embajada de Honduras en México tiene registrado el retorno de 1,900 catrachos que llegaron en la caravana y que serán enviados desde ese país vía aérea y terrestre.



En ese orden, Guzmán explicó que hoy vendrán seis buses desde México con un total de 194 hondureños que ingresarán por Corinto, frontera con Guatemala y serán recibidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado de Omoa.



Además, arribarán dos buses desde Tecún Umán, Guatemala con 118 catrachos que pidieron retornar voluntariamente, por lo que el consulado hondureño hizo las gestiones de traslado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto Nacional de Migración de Guatemala para traerlos de regreso a Honduras.

Guzmán informó que se espera que en esta semana al menos 300 hondureños que salieron en caravana y no pudieron ingresar a México retornen voluntariamente desde Guatemala, por lo que es probable que este día salgan más buses desde esta nación centroamericana.

Se espera más llegada de migrantes vía aérea y terrestre.



También llegó al aeropuerto Ramón Villeda Morales un vuelo con 81 deportados que envía el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, como parte de las conducciones rutinarias provenientes de esa nación norteamericana, declaró la encargada de Protección al Migrante.

El camino es difícil, no lo hagan

La hondureña Iris Hernández calificó su trayecto con la caravana como una experiencia inolvidable porque atravesó un camino muy duro para luego ser detenida por las autoridades mexicanas y luego retornada a Honduras.



Para “todas aquellas personas que se quieran ir, está muy difícil pasar ahorita. Por donde quiera que usted se tire están agarrando a las personas y las devuelven para Honduras, mucha gente cree que es fácil, pero en ese camino se aguanta hambre, frío, es bien difícil, mejor no lo hagan, quédense en Honduras, porque está tremenda la pasada”, manifestó la hondureña.

Los migrantes estarán llegando desde Guatemala y México.



De la misma manera se expresó Carlos Bardales, un hondureño que lo primero que hizo al bajar del avión fue persignarse y darle gracias a Dios por regresar sano y salvo a su tierra.



“Darle gracias a Dios porque es lo mejor, muchas veces los hondureños viajamos y no sabemos si tendremos la oportunidad de volver a ver a nuestras familias”, manifestó.

“Ahorita está perro ahí, ahorita no se pasa tan fácil, porque Migración esta por todos lados, yo les aconsejo que si tienen idea de irse no se vayan, porque ahorita no se puede”, expresó Francis Hernández Mejía.