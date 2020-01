Funciones de Ufecic terminaron al no renovarse convenio de Maccih

JOH: se evitó conflicto entre poderes TEGUCIGALPA. El presidente Juan O. Hernández afirmó que la comunidad de cooperantes quería que continuara el convenio de la Maccih como estaba, pero “yo no puedo desconocer cuál fue el mensaje del Congreso Nacional en su informe y el de la Corte Suprema de Justicia a través de la unanimidad de la Sala Constitucional con respecto a cómo se podía modificar, ampliar o prorrogar”. Añadió que tampoco podía obviar lo que decía la Procuraduría General y otros sectores de Honduras. “Recuerden que el país pasó en el pasado reciente por una crisis política de tres poderes del Estado, y saben todo el daño que causó. Les digo lo que ya le dije a la comunidad internacional: no quisiera que mi país entre en un conflicto interinstitucional que desemboque en una situación política. Y como el Ejecutivo es parte de un Gobierno, yo no puedo con una simple firma comprometer la opinión de otro poder del Estado o una institución independiente si el Congreso no aprueba”, puntualizó. Hernández ayer se refirió a la Maccih en conferencia.