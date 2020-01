"Tyson" Núñez incursiona en la política: "No le doy mucha importancia a las palabra negativas"

La Ceiba, Honduras

Milton “Tyson” Núñez, otrora ídolo de la Selección Nacional y uno de los jugadores más admirados en Honduras, se ha lanzado al ruedo político.

El pequeño delantero, quien a sus 47 años se mantiene activo como futbolista con el Victoria de la Liga de Ascenso, ha elegido el movimiento del nacionalista Ricardo Álvarez para buscar un escaño en el Congreso Nacional en las elecciones de 2021.

Tyson, con una dilatada carrera en la que ha participado en Deportes Progreseño, Olimpia, Marathón, Real España, Comunicaciones, Jalapa y Universidad de SanCarlos, entre otros, es una figura emblemática del fútbol catracho.Formó parte de una de las generaciones más brillantes en la Selección Nacional.

La política

Ahora ha decidido incursionar en el espinoso mundo de la política: “Hay que agradecer esta linda oportunidad. Es una etapa diferente porque hay que actuar y pensar diferente por los cambios que se buscan”, comenzó diciendo en una entrevista a Litoral Atlántico.

Explicó las razones por las que se une al movimiento Salvemos Honduras, “yo me sumo a este gran cambio, me sumo a Ricardo Álvarez porque tiene una visión plasmada para cambiar radicalmente las cosas negativas de las que se hablan y se han dado en el país”, afirmó.

Núñez es sincero al reconocer que no pensó mucho para aceptar la propuesta de Ricardo: “Definitivamente no me costó decir que sí porque cuando te invitan a algo y es por cambios hay que decir que sí”, manifestó.

Añadió con un toque futbolero, pero serio, “si te llaman a una Selección no puedes decir que no porque vas a defender una causa y yo me sumo a cambiar muchas cosas que se han dado en el país”, recalcó.

El delantero hondureño Tyson Núñez junto al precandidato presidencial Ricardo Álvarez.

Críticas

Al pequeño jugador le han llovido las críticas luego de anunciar que participará por una diputación en el departamento de Atlántida. Piensa que quizás sea, “por el hecho de haber sido futbolista toda una vida y que de repente cambio el fútbol por la política”.

Sin embargo, se acuerda que, “veo a George Weah (presidente de Liberia), gran futbolista, se tiró a la política y no es criticado o de repente sí... Pero no le doy mucha importancia a las palabra negativas de la gente, se da en el fútbol y más en la política tal vez por los malos manejos de otras personas”.

“Hoy con Ricardo hemos pensado que las cosas pueden mejorar. He decidido unirme a este equipo de trabajo que sé que hará las cosas bien”, sostuvo el exdelantero de la H.

Al ser preguntado por qué eligió al Partido Nacional, “no importa el partido, hay opciones. Si vos querés hacer cosas buenas unite a cualquier partido, pero esta fue mi decisión”, se defendió.

Para cerrar lo hizo de forma muy futbolera. No podía ser de otra forma: “No es llegar a un equipo y calentar banca porque todo mundo espera lo mejor de uno. Para mostrarlo es estando en la cancha, dando su palabra y teniendo la capacidad para resolver problemas”.

