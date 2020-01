Netflix no es la única: otras plataformas de streaming para ver series y películas

Redacción.

No es ningún secreto que Netflix es la "mamá" de las plataformas de streaming alrededor del mundo, desde su llegada a América Latina en el 2011, el servicio de entretenimiento no hizo más que ganar suscriptores, sumando más de 158 millones de clientes a finales del 2019.

El éxito de Netflix también levantó el surgimiento de compañías rivales de streaming que ahora buscan posicionarse entre las favoritas del público, invirtiendo millones de dólares en la producción de contenido original.

Netflix lleva cierta ventaja gracias a la popularidad que ha logrado con historias como "Roma", "La Casa de Papel", "Historia de un matrimonio", "House of Cards", "Stranger Things", "Narcos", y "The Crown", por mencionar solo algunas que destacan en su variado catálogo.

Netflix cuenta con más de 29 millones de usuarios en América Latina. Pero dejando a un lado el furor de Netflix, también es interesante conocer las propuestas de series, películas y documentales que ofrecen las otras plataformas de streaming.

Amazon Prime Video

El gigante del comercio en línea lanzó en 2016 su apuesta de "Amazon Prime Video", convirtiéndose rápidamente entre una de las más aclamadas por el público. Los primeros seis meses tienen un costo de 2.99 dólares, luego de este tiempo pasa a costar 5.99 dólares.

Al igual que Netflix, el servicio de streaming se puede disfrutar desde la web o bajando la aplicación en su teléfono inteligente, tablet o ciertos Smart TV, en hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

"Bug Diaries", "Ted Bundy: Falling for a Killer", "Midsommar", "Mozart in the Jungle", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Transparent", "The Boys", "De viaje con los Derbez" y "El juego de las llaves" son algunos de los títulos más destacados en la plataforma de streaming.

Apple TV+

La empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, más que toda reconocida por el iPhone, se unió la fiebre del streaming en noviembre del 2019, apostando con producciones millonarias y un elenco de primera, fichando a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en la comedia "The Morning Show".

Para poder usar este servicio de streaming en tu iPhone, iMac o iPad, debes pagar 4.99 dólares al mes. Si desear ver su contenido en tu televisor debes adquirir la caja de "Apple TV HD" que tiene un costo de 179 dólares y se instala en tu televisor.

Aunque se puede decir que Apple TV+ todavía está en pañales, el servicio de streaming ya prepara una inversión de 6 mil millones de dólares con nuevas series al lado de Jason Momoa, Jennifer Garner, Dave Bautista, y la galardonada Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld y Veep).

Disney+

Aunque Disney no ha proporcionado informes oficiales sobre su recién inaugurada plataforma de "streaming" Disney+, el servicio online ha cautivado a un gran mercado en los Estados Unidos, gracias a su inmenso catálogo, que contiene todas las producciones y derivados de Marvel, Star Wars, National Geographic, Pixar, y por supuesto de la misma fábrica de Disney.

La plataforma de streaming fue lanzada en los Estados Unidos el anterior 14 de noviembre del 2019 y ya podría contar con más de 30 millones de suscriptores, y creciendo. Su precio es de 6.99 dólares al mes.

Una de sus grande apuestas fue la serie basada en el universo de Star Wars "The Mandalorian", que se convirtió en la serie más vista en los Estados Unidos durante el 2019 y de la cual ya fue confirmada una segunda temporada.

Disney+ también ya prepara un catálogo de producciones originales basadas en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU), "The Falcon and the Winter Soldier", "Wandavision", "Hawkeye", y una serie que contará las aventuras del malvado "Loki".

Disney+ desembarcará en América Latina entre septiembre y diciembre del presente año.

Hulu

Este servicio de streaming fue lanzado a finales de 2007 por News Corporation y NBCUniversal. Aunque Hulu ahora está controlada en un 60% por Disney, la compañía también se destaca por ofrecer contenido fresco y original. Su precio es de 5.99 dólares al mes.

Una de las producciones más destacadas de Hulu es la serie original "The Handmaid's Tale" (El cuento de la criada), que narra la historia de una mujer obligada a la esclavitud sexual lucha por sobrevivir en Gilead, una sociedad totalitaria y postapocalíptica situada en lo que solía ser Estados Unidos.

Lastimosamente Hulu no se encuentra disponible fuera de los Estados Unidos por ahora, aunque Disney garantizó que su plan para el 2020 es habilitar el servicio de streaming en regiones de América Latina y Europa, la espera podría tardar un par de meses. Mientras puedes ver su contenido en sitios gratuitos en línea.

HBO Max

HBO Max, el canal por suscripción streaming de WarnerMedia, finalmente anunció que será lanzando en mayo de 2020 y se perfila como la verdadera competencia de Disney+ y Netflix. Con un coste de USD 14,99 al mes en EEUU, el servicio de contenidos integrará en su oferta a las marcas HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros.

De momento se desconoce cuál será el precio y la fecha de estreno en el mercado latinoamericano y europeo. Según "El Comercio", los actuales clientes de HBO, la cadena responsable de éxitos como 'Game of Thrones' o 'Veep', podrán cambiar automáticamente su cuenta a esta nueva plataforma.

La popular serie "Friends" abandonó el catálogo de Netflix y pasará a formar parte de HBO Max, tras una compra de más de 400 millones de dólares, siendo esta comedia una gran apuesta.

La famosa presentadora de televisión Ellen DeGeneres producirá cuatro nuevos programas para la futura plataforma, que incluyen una serie de animación y otra de género documental.

HBO MAX contará con producciones originales como "Ballers", "Barry", "Euphoria", "Gentleman Jack", "High Maintenance", "His Dark Materials", "Insecure", "Los Espookys", "Lovecraft Country", "Mare of Easttown", "Mrs. Fletcher", "The Nevers", "My Brilliant Friend", "The Plot Against America", "Perry Mason", "Righteous Gemstones", "Succession", "Westworld" y "Watchmen", entre otros.

Peacock

NBC Universal presentó el jueves Peacock, su plataforma streaming que entrará en un ya concurrido mercado en Estados Unidos ofreciendo contenidos exclusivos a bajo precio pero con publicidad.

Peacock ofrece de forma gratuita más de 7.500 horas de programación o un servicio Premium con 15.000 horas por una mensualidad de 5 dólares. Ambas opciones con anuncios publicitarios, que se pueden quitar pagando una tarifa de 10 dólares.

El 15 de julio estará disponible en todo Estados Unidos, proyectando una base de usuarios de entre 30 y 35 millones para 2024, según un comunicado de la empresa.

Entre las más de 400 series destacan "Law and Order", "Two and Half Men", "30 Rock", "Brooklyn Nine-Nine" y "Will & Grace", así como viejos clásicos como "Cheers", "Everybody Loves Raymond", "Frasier" y "Married… With Children".

La programación incluirá más de 600 películas, incluidos clásicos como "E.T., el extraterrestre" y "Tiburón", y las oscarizadas "Secreto en la montaña" y "Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados".