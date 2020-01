2.8 millones de hondureños tienen problemas de empleo

Tegucigalpa.

Una de las mayores aspiraciones de un hondureño es encontrar un empleo estable y con un salario que le permita cubrir sus necesidades vitales.

No obstante, las cifras oficiales no son nada halagadoras, ya que la mayor parte de personas que ingresan al mercado laboral no tienen la oportunidad de trabajar en el denominado sector formal de la economía.

Un 56% de las personas que cada año ingresan al mercado laboral tienen entre 15 y 39 años.

El número de personas desocupadas y ocupadas en condiciones de subempleo visible e invisible es de 2,798,836, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha lanzado al Gobierno la propuesta de declarar una emergencia por la falta de empleos en el país. Hasta el momento las autoridades gubernamentales no han respondido a la solicitud del sector privado.

Fuerza laboral.

El crecimiento de la economía hondureña fue menor en 2109 respecto a 2018 y 2017. En 2017, el PIB creció 4.8% y en 2018 se redujo a 3.7%. El año pasado se estima que el crecimiento de la economía nacional no superó el 3%.

Lo anterior es la principal causa de los problemas de empleos en el país. El número de personas en la categoría de subempleo invisible es de 1,988,597.

Hay 423,257 personas en la categoría de subempleo visible, 240,533 desocupados.

En la categoría de desalentados se cuentan 24,977 personas y 21,472 potencialmente activas.

El boletín Mercado laboral 2019, elaborado por el Cohep, revela que “en Honduras se confirma que una alta proporción de personas son subempleadas, siendo el subempleo invisible lo que más afecta.

Al año 2019 son 1,988,597 hondureños que están trabajando más de 40 horas, pero su ingreso mensual no alcanza siquiera el salario mínimo, de acuerdo con el concepto de subempleo”.