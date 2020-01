WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de febrero

Redacción.

Hace unas semanas la famosa app de mensajería de WhatsApp había anunciado que su servicio dejaría de ser compatible en varios modelos de teléfonos inteligentes a partir del 31 de diciembre del 2019 y cumplieron lo prometido.

Desde la fecha mencionada los usuarios de dispositivos con Windows Phone ya no podían crear cuentas nuevas, menos verificar las cuentas ya existentes.

La página de soporte de WhatsApp también comunicó que el servicio de mensajería dejará de ser compatible con los dispositivos iPhone que cuenten con iOS 8, esto ocurrirá a partir del 1 de febrero del 2020.

De igual forma los usuarios que que cuentan con el sistema operativo de Google en sus teléfonos inteligentes ya no podrán usar la app en los dispositivos con Android 2.3.7 y versiones anteriores.

WhatsApp informó que todos los teléfonos inteligentes que cuenten con una versión de Android 4.0.3 o posterior, seguirán contando con el servicio de la aplicación sin ningún problema.

¿Qué versión tienes tú?

Si todavía no conoces qué versión de sistema operativo tiene tu Android, dirígete a “Configuraciones”, “Sistema” y “Acerca del Equipo”. Tal como aparece en esta imagen.

Si tienes iPhone puedes saber la versión de software instalada en tu dispositivo Apple de la siguiente forma, ve a Ajustes > General, a continuación, pulsa Acerca de y encontrarás la versión que tienes instalada.

Novedades en WhatsApp

Facebook ha cancelado sus planes para incluir espacios publicitarios en la popular aplicación de mensajería de su propiedad, WhatsApp, según publicó el diario The Wall Street Journal citando a fuentes conocedoras del asunto.



La empresa no ha confirmado ni desmentido la información y no se espera que lo haga, puesto que tampoco llegaron a confirmar nunca la existencia de planes para incluir anuncios en la plataforma.

De acuerdo con la información publicada, WhatsApp habría llegado a tener un equipo dedicado en exclusiva a estudiar la mejor forma para integrar anuncios en el servicio, pero supuestamente ese equipo habría sido suprimido en los últimos meses.