Trabajos en el puente de la segunda calle están parados

San Pedro Sula.

Los trabajos del puente a desnivel en la segunda calle tienen casi 40 días de estar paralizados.Los comerciantes, conductores y personas que viven en las calles aledañas denunciaron el problema y piden a las autoridades municipales reactivar las labores para no seguir teniendo pérdidas.

Igual ocurrió con la pavimentación en el bulevar Mackay y la trocha sur de la 27 calle en el noroeste y sureste de la ciudad. En estos proyectos ya se reanudaron los trabajos después de permanecer meses paralizados, y según los encargados de la obra en la 27 calle, el retraso era por falta de pago de la alcaldía.

En el bulevar Mackay el retraso se debía a que no sanearon el derecho de vía antes de adjudicar el proyecto, lo que generó retrasos y la constructora paró los trabajos.

Puente

Jessica Salazar, una microempresaria de puertas de madera, lamenta la situación que están pasando porque prácticamente la obra está siendo desatendida y ya ni gente pasa por esa zona.

“Todos los vecinos estamos en lo mismo y algunos han cerrado. Cuando miramos que comenzaron el proyecto nos alegramos porque la zona mejoraría y llegarían más clientes, pero todo está paralizado”, aseguró.

El proyecto está a cargo de Sermaco por L59,692,971.14. El contrato es de 240 días calendario, dando inicio el 1 de julio de 2019.

Ernestina Arita, es dueña de un negocio de comidas y ropa usada desde hace 20 años en las cercanías del puente, y explica con mucha preocupación la realidad que está atravesando por la paralización de los trabajos.

“Yo vendo comida, tajadas y pollo y el otro de ropa de segunda, tuve que cerrarlos y en este momento mis hijos me están ayudando. Nosotros estamos afectados porque vivimos de lo que vendemos y tuvimos que cerrar porque nadie circula por esta vía (segunda calle) ya que está como abandonada”, dijo. Indicó que lo preocupante es que a la Municipalidad hay que pagarle impuestos puntuales porque a ellos no les interesa si están afectados o no con esa obra”. No hay paso y todo el material de construcción está en la calle y los trabajadores tienen más de un mes de no venir a trabajar, dijo una vendedora de pollos que está a punto de cerrar su negocio.

En la alcaldía, el gerente de obras públicas no está autorizado para hablar del tema.

Conductores

La construcción del puente genera tráfico en la salida vieja a La Lima. “Nosotros nos vemos en problemas porque la primera calle se satura y como ya no hay semáforo es una odisea tomar esa calle”, dijo un motorista. Otro problema que genera el atraso en la obra es la circulación en doble sentido en Barandillas.