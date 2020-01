“Si levanto mi nivel se abrirán las posibilidades en la selección”: Boniek García

Estados Unidos.

El mediocampista hondureño Óscar Boniek García se prepara para una nueva aventura en el Houston Dynamo.



El catracho sabe que sobre sus hombros recae una gran responsabilidad, al ser uno de los referentes del club y junto a refuerzos de peso como Darwin Quintero, la continuidad de Maynor Figueroa y Alberth Elis confía en competir para la nueva temporada de la MLS.



GOLAZO habló en exclusiva con el jugador catracho y nos contó sobre sus nuevos retos para este año.“La verdad que estoy muy contento de poder estar un año más con el equipo, esperamos realizar un buen torneo y de paso poder seguir alargando nuestra estadía en el club por muchos años más, ese es otro objetivo, ya que estamos radicados permanentemente aquí con la familia y la verdad es que nunca me gustaría salir del Dynamo, pero eso dependerá del rendimiento que mostremos día a día”, dijo.

IMPORTANTE El experimentado futbolista hondureño jugará su novena temporada por el Houston Dynamo.





Boniek, de 35 años, que llegó al club en el 2012, no se esconde ante la responsabilidad, que tendrá con el club esta temporada y ser uno de los capitanes del club.

“Es una cuota mayor de responsabilidad para los jugadores de experiencia, como Maynor y Quintero, nos tocará realizar esa labor y tratar de ser los jugadores que den esa voz de mando y de confianza a los compañeros, no nos escondemos ante esta posibilidad y esperamos poder realizar esta labor a cabalidad”, aseguró.

16 goles suma el volante Boniek en el equipo naranja desde su llegada en 2012.





Esta será la novena temporada de Boniek en el Dynamo, una trayectoria donde ha conocido de la victoria, de las duras derrotas, lesiones y para este inicio de torneo, pero la ilusión se mantiene intacta.“Esta es mi novena temporada, prácticamente soy el único futbolista del plantel del 2012, aunque, Memo Rodríguez, en aquel entonces pese a ser un juvenil, ya entrenaba con el primer equipo, es increíble pensar todo lo que ha pasado en estos años y lo rápido que ha pasado el tiempo, él y yo somos los únicos sobrevivientes”, destacó el catracho.

Tab Ramos, el líder.

El experimentado jugador hondureño halagó al nuevo entrenador de Houston, Tab Ramos y confía que pueda darle otra cara al club.

“Estoy muy contento la verdad, es un técnico que ha tenido mucho éxito en las selecciones menores de este país, tiene mucha experiencia en ese nivel y desea trasladar todo eso a nuestro club, espero que aquí le vaya muy bien y pueda levantar al equipo, para que podamos inicialmente llegar a los playoffs y de allí buscar ganar la copa”, destacó.



Para Boniek es importante que jugadores como Maynor Figueroa y y Alberth Elis sigan en el club de cara a un nuevo campeonato.

32 Partidos disputó la campaña anterior Boniek García con el Houston y sumó 2584 minutos.





“Solo el 2012 y el 2013 estuve solo, hasta que a mitad de mi segunda temporada llegó Luis Garrido y Alex López, a partir de ese momento siempre he tenido un compatriotas haciéndome compañía”, añadió.



Ser capitán de un equipo es importante pero para García es más importante que el club tenga una base para el inicio de temporada.



“Eso no lo sé, en este momento todos iniciamos de cero, mi preocupación actual es ver cómo puedo meterme en el XI titular, sé que tengo muchísimos años en el equipo, pero eso no me garantiza nada”, sentenció.

Regresar a la H.

García espera mejorar su nivel y regresar a la selección Nacional, su último llamado en noviembre del 2017. “Para serle muy sincero, mi objetivo principal es el Houston Dynamo, ellos me han dado el respaldo total y pensando más allá, si levanto mi nivel se abrirán las posibilidades en la Selección Nacional, no es lo primordial, porque debo afianzarme en el equipo, jugar, rendir, porque solo así, se abrirán otra vez, las puertas de la representación nacional.



Los naranjas no clasificaron a los Playoffs la temporada anterior y esperan pelear por un puesto con los nuevos jugadores que han llegado al club.



“El profesor ha ido buscando pieza por pieza, definiendo con cuidado quien nos puede ayudar, tenemos una buena base de jugadores”.