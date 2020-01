Video viral: enorme anaconda sale de la playa y turistas huyen despavoridos

Redacción.

Un video viral está mostrando el aterrador momento en que una enorme anaconda amarilla salió del agua en una playa y atemorizó a los bañistas que disfrutaban de una tarde en paz.

Los bañistas se encontraban en la playa, a la orilla del Río Paraná (Panamá), y se alejaron rápidamente al notar que el enorme reptil nadaba hacia la costa. El video causa furor.

La gigantesca serpiente salió del agua y se quedó en la orilla del río, cerca de las sombrillas de los veraneantes. El animal deslizaba su cuerpo sobre la superficie, pero no causó daño a nadie.

Los salvavidas lograron retirar al reptil que acechaba a los bañistas, lo tomaron de la cola y lo arrastraron por la arena, hasta dejarlo en un lugar seguro para él y los veraneantes.

Eunectes Notaeus

Se le llama también anacondaamarilla, es una boa constrictora que en ese tamaño no representa peligro alguno. Si se la hostiga puede morder pero no tiene veneno y no es peligrosa.

Vive mayormente en hábitats acuáticos, incluyendo charcas, margas, bancos en ríos y arroyos lentos.