EEH anuncia cortes de energía eléctrica en zona norte de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) tiene programados cortes de energía eléctrica para este martes 14 de enero en la zona norte del país.

Ciudades como El Progreso y Choloma serán las perjudicadas en ciertos sectores.

Aquí la lista de sectores afectados:

El Progreso (8:00 am a 4:00 pm)

Colonia Marvin Reyes

Quebrada Seca

Aldea El Porvenir del norte

Colonia Aurora

Leche Sula

Cordon's Heavy Equipment

El Compadre

Baprosa

H Y C Publicidad

Arroz San Miguel

Residencial La Rubí

Colonia El Porvenir

Restaurante J Y R

Agap

Chotepe

Restaurante La Cabaña

Rastro Municipal

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Colonia Núñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1, 2 y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor Eterno

Aldea Brisas del Norte

Brisas de la Libertad



Choloma (De 8:00 am a 12:00 m)

Extrum

Máster Fiber

Industrias Corona

Químicas Handal

Fábrica de ropa Montecarlo

Novalace

Angencia J.E

Handal

Intel Corr

Zoli J.E. Handal

Antena De Tigo

Antena de Claro