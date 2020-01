EN VIVO: Los Critics' Choice Awards 2020

California, EEUU.

Los Critics' Choice iniciaron su 25 edición en vivo desde el Barker Hangar, Santa Mónica, California, donde se premiará lo mejor del cine y la televisión en la recta hacia los premios Óscar de este 2020.

El anfitrión Taye Diggs abrió el show luciéndose como cantante presentando a algunos de los nominados a los Critics' de este año.

Anne Hathaway presentó el primer premio de la noche a mejor actor en una película, que fue este año para Joaquin Phoenix por su interpretación del villano de Batman en "The Joker". Phoenix recién ganó un Globo de Oro 2020 por su magistral interpretación en la cinta de Todd Phillips.

Seth Mayers entregó el premio a mejor actriz de reparto en un largometraje a Laura Dern por su papel en la cinta "La historia de un matrimonio", mismo rol que le mereció un Globo de Oro.



Alex Borstein se lleva el premio a mejor actriz de reparto en una comedia por su rol en "The Marvelous Mrs. Maisel”, un papel que le ha valido varios premios el año pasado.

El británico Andrew Scott se llevó el premio a mejor actor de reparto en una comedia por la serie "Fleabag" de Amazon Prime.

Kate Beckinsale, recordada por ser protagonista de la saga "Underworld", entregó el premio a mejor película de acción a la taquillera "Avengers: Endgame" venciendo a otros éxitos estrenados el año pasado "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" y "Spider-Man: Far From Home".

El Critics' Choice a mejores actores de reparto en una serie de drama fue para la intérprete Jean Smart, por la serie de HBO "Watchmen", y para Billy Crudup por la serie de Apple TV "The Morning Show".

La cinta de Pixar "Toy Story 4" se ganó el Critics' Choice a mejor película animada.

El premio a mejor actor en una serie de drama fue para Jeremy Strong por la serie de HBO "Succession".

Regina King se llevó el premio a mejor actriz por "Watchmen", la serie de superheroes de HBO, superando a estrellas como Nicole Kidman, Olivia Colman o Zendaya.

El comediante Eddie Murphy recibió el lifetime achievement award de los Critics' Choice por sus 40 años de trayectoria en la televisión y el cine.

Murphy hizo memoria de todos los personajes que ha podido interpretar a lo largo de su carrera desde burros (Shrek), incluso llegó a caracterizar una nave espacial.

El actor de 58 años, recordado por éxitos como "Dr. Dolitte", "El profesor chiflado" o un "Príncipe en Nueva York" recibió el premio después de que ha sido aclamado por su papel en el filme de Netflix, "Dolemite Is My Name".

El Critics' Choice a mejor miniserie fue para la serie de Netflix "When they see us", dirigida y escrita por Ava Duvernay. La producción narra la historia real de los cinco de Central Park, cinco jóvenes afrodescendientes que fueron condenados injustamente por la violación de una mujer.

La aclamada "Dolemite Is My Name" de Netflix, cinta protagonizada por Eddie Murphy, se lleva el primer premio de la temporada a mejor película de comedia.

Phoebe Waller-Bridge se lleva el segundo premio consecutivo de la temporada como mejor actriz en una comedia por la serie "Fleabag".

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2020

Entre las películas favoritas se encuentran "The Irishman" (Netflix), de Martin Scorsese, con 14 nominaciones; y "Once Upon a Time…in Hollywood" de Quentin Tarantino con 12 candidaturas.

A continuación le sigue "Little Women", con 9; y un empate con 8 de "Historia de un matrimonio" y "1917", la que sorprendió al llevarse el Globo de Oro a Mejor Película el pasado domingo 05 de enero.

En la categoría de televisión la miniserie "When They See Us" de Netflix fue la más nominada, con 6, seguida por "This is Us" y "Schitt’s Creek" con 5 cada una. Con 4 nominaciones quedaron varias: "Chernobyl", "Fleabag", "Game of Thrones", "The Crown" y "Watchmen".

Principales nominaciones en Cine

Mejo Película

1917

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time…in Hollywood

Parasite

Uncut Gems

Mejor Actor

Antonio Banderas – Dolor y gloria

Robert De Niro – The Irishman

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time… in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Joaquin Phoenix – Joker GANADOR

Adam Sandler – Uncut Gems

Mejor Actriz

Awkwafina, The Farewell

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Lupita Nyong'o, Us

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Mejor Actor de Reparto

Willem Dafoe, The Lighthouse

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor Actriz de Reparto

Laura Dern, Marriage Story GANADOR

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Jennifer Lopez, Hustlers

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Zhao Shuzhen, The Farewell

Mejor Elenco

Bombshell

The Irishman

Knives Out

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time… in Hollywood

Parasite

Mejor Director

Noah Baumbach, Marriage Story

Greta Gerwig, Little Women

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Josh Safdie and Benny Safdie, Uncut Gems

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor Película Animada

Abominable

Frozen 2

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4 GANADOR

Mejor Película de Comedia

Booksmart

Dolemite Is My Name GANADOR

The Farewell

Jojo Rabbit

Knives Out

Mejor Película de Ciencia Ficción o Terror

Ad Astra

Avengers: Endgame

Midsommar

Us GANADORA

Mejor Película de Lengua Extranjera

Atlantics

Les Misérables

Dolor y Gloria

Parasite GANADOR

Portrait of a Lady on Fire

Principales nominaciones en Televisión

Mejor Drama

The Crown (Netflix)

David Makes Man (OWN)

Game of Thrones (HBO)

The Good Fight (CBS All Access)

Pose (FX)

Succession (HBO)

This Is Us (NBC)

Watchmen (HBO)

Mejor Actor de Serie Dramática

Sterling K. Brown, This Is Us

Mike Colter, Evil

Paul Giamatti, Billions

Kit Harington, Game of Thrones

Freddie Highmore, The Good Doctor

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession GANADOR

Mejor Actriz de Serie Dramática

Christine Baranski, The Good Fight

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Regina King, Watchmen GANADORA

Mj Rodriguez, Pose

Sarah Snook, Succession

Zendaya, Euphoria

Mejor Comedia

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Mom (CBS)

One Day at a Time (Netflix)

PEN15 (Hulu)

Schitt's Creek (Pop)

Mejor Actor en Serie de Comedia

Ted Danson, The Good Place

Walton Goggins, The Unicorn

Bill Hader, Barry GANADOR

Eugene Levy, Schitt's Creek

Paul Rudd, Living with Yourself

Bashir Salahuddin, Sherman's Showcase

Ramy Youssef, Ramy

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Christina Applegate, Dead to Me

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag GANADOR

Mejor Miniserie

Catch-22 (Hulu)

Chernobyl (HBO)

Fosse/Verdon (FX)

The Loudest Voice (Showtime)

Unbelievable (Netflix)

When They See Us (Netflix) GANADOR

Years and Years (HBO)

Mejor Película para Televisión

Brexit (HBO)

Deadwood: The Movie (HBO)

El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Guava Island (Amazon)

Native Son (HBO)

Patsy & Loretta (Lifetime)

Mejor Actor en Miniserie o Película para TV

Christopher Abbott, Catch-22

Mahershala Ali, True Detective

Russell Crowe, The Loudest Voice

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Noah Wyle, The Red Line

Mejor Actriz en Miniserie o Película para TV

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Anne Hathaway, Modern Love

Megan Hilty, Patsy & Loretta

Joey King, The Act

Jessie Mueller, Patsy & Loretta

Merritt Wever, Unbelievable

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Mejor Serie Animada

Big Mouth

BoJack Horseman

The Dark Crystal: Age of Resistance

She-Ra and the Princesses of Power

Los Simpson

Undone