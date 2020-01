Canciller de México, Marcelo Ebrard: “México inicia entrega de fondos a Honduras”

Tegucigalpa, Honduras.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, afirmó que ningún Estado puede afrontar el fenómeno de la migración de manera individual, porque “se necesita una gobernanza global, bajo un marco común y de responsabilidad compartida”.

En entrevista exclusiva con LA PRENSA, el canciller confirmó que México apoyará a Honduras con 31 millones de dólares para los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, recursos que se desembolsarán este mes.

Miles de hondureños han pasado a México, país que al inicio de las caravanas en octubre de 2018 fue tolerante, pero luego cambió su política. ¿Cómo reorientar la política migratoria para no dejar el lado humano de cada migrante que ve en México una opción para quedarse?

La política migratoria de México ha puesto, desde el principio, a la persona migrante al centro de las decisiones, y no lo ha olvidado.



El Plan de Desarrollo Integral (PDI) es la base de la estrategia mexicana para cambiar el paradigma de la atención migratoria desde una perspectiva de seguridad nacional a una de seguridad humana.



Su objetivo es atender las causas estructurales de la migración, y sus políticas fueron pensadas para favorecer a las personas migrantes, entendidas como seres humanos que han tenido que migrar por necesidad, y no por elección.



El compromiso de México es garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes; desde julio pasado se rehabilitaron estaciones migratorias para la atención adecuada del flujo migratorio. El Instituto Nacional de Migración ha invertido en 15 instalaciones de mayor flujo de personas migrantes 336 millones de pesos, de los cuales 38.9 se destinaron a la estación migratoria de Acayucán, Veracruz.





DATO Este mes comienza el desembolso de una parte de los $31 millones para programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro

¿Cuáles serían las acciones para atacar los problemas que originan la migración en Honduras, Guatemala y El Salvador?

El PDI, desarrollado por El Salvador, Guatemala, Honduras y México, junto con la Cepal, atiende las causas estructurales y multidimensionales de la migración, impulsando un desarrollo económico igualitario y sustentable, para que migrar sea una opción y no una necesidad.



Ese plan tiene cuatro objetivos específicos: garantizar los derechos fundamentales, mejorar el desempeño económico de los cuatro países, promover el acceso a los derechos sociales y al bienestar e impulsar la sostenibilidad y resiliencia al cambio climático.



México ha comprometido 60 millones de dólares para la implementación de programas sociales, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El primer paso en la inversión para el desarrollo fue el anuncio hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Operaciones de la Corporación de Inversión Privada (Opic) sobre el financiamiento para proyectos del sector privado en el sur del país.



A la fecha, Opic ha desembolsado 187 millones de dólares y se han firmado tres cartas de intención de financiamiento que movilizarán 1,200 millones de dólares.



Seis proyectos más están en proceso avanzado, para un gran total de 1,387 millones comprometidos y seis proyectos en curso. El pasado 8 de noviembre, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses expusieron el modelo de cooperación a través de Opic a delegaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los cinco países acordaron formular una estrategia para implementar ese modelo.

En julio de 2019, el presidente Juan Orlando Hernández se reunió con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo se ve la evolución del fenómeno migratorio tras el cierre del paso en la ruta migratoria en México?

No hay cierre del paso en la ruta migratoria. El Gobierno de México implementa una estrategia migratoria para garantizar flujos ordenados, seguros y regulares, tal como establece el Pacto de Marrakech.



Es necesario el registro ordenado de los migrantes que ingresen en nuestro territorio, como precondición para proteger sus derechos humanos. El flujo migratorio es irregular y mixto, no todos los migrantes son refugiados, es necesario hacer una valoración individual caso por caso, siempre en apego a la legislación mexicana.



La Guardia Nacional cuenta con facultades para apoyar en materia migratoria, y su despliegue en todo el territorio mexicano (incluyendo el sur del país), se decidió desde el inicio. La Guardia ha dado apoyo al Instituto Nacional de Migración para mantener el orden y la seguridad en la frontera bajo protocolos de protección a los derechos humanos, con acompañamiento de organismos internacionales.



Esto no implica un cierre del paso en la ruta migratoria, sino un ordenamiento de los caminos para transitar hacia México.

¿Qué pasó con los 30 millones de dólares que se daría a Honduras para implementar dos programas: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro?

En el caso particular de Honduras, el 8 de noviembre, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el Gobierno de Honduras, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y el Banco del Bienestar celebraron la suscripción de los Contratos de Donación, a través de los que se enviarán 31 millones de dólares del Fondo México para ser distribuidos directamente a los beneficiarios en apoyos económicos mensuales, así como para solventar todos los gastos derivados del acompañamiento técnico que asegurará el éxito de los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.



Se espera que las primeras dispersiones de estos recursos se repartan en territorio hondureño este enero. Es un esquema de cooperación internacional sin precedentes y es un ejemplo de lo que podemos lograr países hermanos cuando nos unimos para compartir experiencias, conocimientos, estrategias y metas. Más allá de destinar los recursos primordialmente al control y la vigilancia, es colocarlos al servicio de la gente, para asegurar su bienestar y un futuro digno.





¿Considera que los acuerdos de EUA con nuestros Gobiernos y que obliga a dejar a los migrantes en “terceros países seguros” es la mejor salida?

El Gobierno de México respeta la soberanía de cada país para tomar decisiones con respecto a su política migratoria, así como con respecto a los acuerdos firmados bilateralmente con otros países.

¿Qué papel jugará México ante los conflictos que en el presente y futuro puedan surgir en la lucha por defender las democracias?

México siempre mantendrá su posición de respeto a la democracia y las instituciones. Nuestro país ha sido enfático en la importancia de sostener los principios de no intervención y solución pacífica de las controversias. Queremos que nuestra región sea una región democrática, pacífica y próspera, tenemos que comprometernos para que se respete la democracia, se respeten los derechos de las personas, que el derecho de asilo no sea cuestionado, no sea condicionado.

Centroamericanos se enfrentan a muchos peligros en su paso por México rumbo a EEUU.

¿Cómo luchan contra la corrupción?

Dentro de la competencia de esta Secretaría es de destacar la importancia que el combate a la corrupción tuvo en el documento de posicionamiento de México frente a la ONU en la pasada Sesión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, en donde se mencionó: México está firmemente convencido de que la corrupción socava el desarrollo, afecta la gobernabilidad, deteriora el Estado de derecho y a la sociedad en su conjunto. Como promotor de la integridad, la transparencia y la eficiencia de las instituciones públicas en todos los niveles. Nuestro país firmó en mayo de 2019 un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para América Latina, para aplicar los estándares de transparencia más exigentes a nivel global en las licitaciones del Gobierno Federal. De igual forma, en noviembre inauguramos la Semana Nacional de la Transparencia, que es esencial para fortalecer los regímenes democráticos y sus valores.

El narcotráfico evoluciona y los escenarios de México no escapan a la realidad hondureña. ¿Hay análisis conjuntos y acciones de prevención?

El Gobierno de México y el Gobierno de Honduras mantienen una relación fluida y de cooperación. Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países han reafirmado su compromiso con el PDI que apunta a atacar las causas estructurales de la migración, permitiendo que la movilidad humana sea una opción segura. Dado que una de estas causas es la violencia generada por el narcotráfico, es uno de los problemas que abordan de manera conjunta ambas administraciones.