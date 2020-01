Billie Eilish se muestra en traje de baño por primera vez

Redacción.



La cantautora estadounidense Billie Eilish, famosa por transformar 'sueños góticos' de adolescentes en éxitos mundiales, se encuentra disfrutando unas merecidas vacaciones en Hawaii.

Eilish, quien es conocida por su peculiar forma de vestir y usar ropa holgada para no ser criticada, explicó una vez el por qué de esta decisión. “Nunca quiero que el mundo sepa todo sobre mí. Quiero decir que por eso llevo ropa grande y holgada. Nadie puede opinar porque no ha visto lo que hay debajo. Nadie puede decir nada de eso porque no lo saben”, dijo en una entrevista, pero este 2020 se mostró como nunca antes.

-Vacaciones en Hawaii-

La adolescente de 18 años subió en su cuenta de Instagram, un video que dejó atónitos a sus fans. En el corto clip se puede observar a la cantante en traje de baño tomando una ducha.

En sus stories, la cantante de ‘Bad Guy’, también compartió el momento en el que estaba en una piscina, y por último se le ve a lo lejos en un traje de baño color verde.



La cantante se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Hawaii

Billie compartió por primera vez fotos en traje de baño en su cuenta de Instagram

Billie Eilish fue una de las artistas más escuchadas en el 2019 en Spotify, además la cantante arrasó con varios premios durante ese año. Billie es una de las más nominadas para los Grammy 2020 que se desarrollarán en febrero.





