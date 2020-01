Video capta el momento en el que avión ucraniano es derribado por misil lanzado por Irán   

Teherán, Irán.



Un video muestra el momento exacto en el que un misil impactó el avión ucraniano en Teherán con 176 pasajeros a bordo, el pasado miércoles.

Varios funcionarios de EEUU y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijeron este jueves que el Boeing 737 que se estrelló fue derribado por un misil iraní, probablemente por error.



Según reportó The New York times, que confirmó la veracidad del video, el avión no explotó en el momento sino que intentó volver al aeropuerto, pero se precipitó poco después.



Inicialmente, las autoridades iraníes aseguraron que el siniestro, en el que no hubieron supervivientes, había sido producto de una falla mecánica, sin embargo, representantes de la comunidad internacional comenzaron a esbozar otras teorías, entre las que se encuentra el impacto de un misil.





Investigación de Irán del accidente del Boeing

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, prometió hoy a Ucrania una investigación objetiva de las causas del accidente del avión de la aerolínea Ukraine International, informó la Presidencia ucraniana.



Rohaní hizo esta declaración en una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski.



"Hasan Rohaní aseguró que Irán proporcionará a los expertos ucranianos acceso a toda la información necesaria", agrega la nota oficial en la página del mandatario ucraniano.

Zelenski, a su vez, subrayó que los especialistas ucranianos ya han comenzado las labores para establecer "cuanto antes" las causas de la tragedia y confió en una investigación "objetiva, completa y transparente".