Rohani advierte a EEUU que sus bases en Medio Oriente están en peligro

Teherán, Irán.

El presidente iraní Hasan Rohani advirtió este martes a su homólogo francés Emmanuel Macron que los intereses estadounidenses en Oriente Medio están ahora "en peligro", tras el asesinato de un general iraní en un ataque estadounidense en Irak, según Teherán.



"Estados Unidos debe saber que sus intereses y su seguridad en la región están en peligro y no puede escapar a las consecuencias de este gran crimen", declaró Rohani en conversación telefónica con Macron.





Según un comunicado de la presidencia, Rohani agregó que "los estadounidenses cometieron un error estratégico mayor al asesinar al general [Qasem] Soleimani", jefe de las operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de la República islámica, eliminado en un bombardeo estadounidense el viernes en Bagdad.



El texto agrega que para Rohani este ataque puede tener el efecto inverso a los resultados esperados por Estados Unidos.



"Constatamos que este crimen reforzó como nunca la unidad y la solidaridad del pueblo iraní, y también del pueblo iraquí", así como los lazos entre ambas naciones, dijo a Macron.

"La República islámica de Irán no busca nunca la guerra y la inseguridad en la región y no duda en defender sus derechos y su soberanía", agregó el presidente y recordó el compromiso del general Soleimani, "adalid de la lucha contra el terrorismo", frente al grupo yihadista Estado islámico (Isis) en Irak y Siria.



Irán prometió vengar la muerte de Soleimani y Francia le pidió no hacerlo.