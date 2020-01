Gobierno de Honduras activa medidas para contrarrestar "dramática sequía"

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández instaló hoy la reunión del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) para tomar medidas para enfrentar la sequía que aqueja parte del territorio hondureño y los efectos del cambio climático.

El mandatario resumió el panorama que se cree se avecina como una situación “dramática”.

Hernández señaló que los patrones de lluvia que se han desarrollado en los últimos años ya no responden a las necesidad de la “agricultura tradicional” que se practica en Honduras y sus potenciales repercusiones en la producción alimentaria.

El gobernante aprovechó la oportunidad para crear conciencia en la población sobre la necesidad de apreciar “el verdadero valor del agua”, adoptando un enfoque hacia el ahorro y la conservación de los recursos hídricos, en una situación en la que el viejo adagio de “agua que no has de beber, déjala correr”, ya no es válido, apuntó.

Hernández detalló que la estrategia para enfrentar la sequía incluye la reforestación de las cuencas productoras de agua para reforzar las cosechas de agua y reservorios.

También se buscará el financiamiento de los organismos internacionales para la construcción de nuevas represas para abastecer el consumo humano y la producción agrícola.

Otro aspecto de la estrategia consiste en una política más agresiva para prevenir los incendios forestales. “Tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía, ya que en un 98% los incendios son provocados por el hombre en nuestro país”, puntualizó Hernández, quien además adelantó que, tal como ocurre con otros sistemas de denuncia como el de las extorsiones, se procederá a la creación de uno para denunciar los incendios provocados.

876 Incendios Se registraron el año pasado en el Distrito Central, muchos de ellos cerca de los lugares donde se produce el agua, reportó el Instituto de Conservación Forestal (ICF). Se registraron el año pasado en el Distrito Central, muchos de ellos cerca de los lugares donde se produce el agua, reportó el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

El mandatario junto a todos los equipos técnicos del Sinager revisaron las propuestas para hacer frente de manera conjunta a la sequía, el manejo del agua y el suelo, la producción en el campo y las medidas para evitar las quemas de bosques en todo el país.

La discusión gira también en torno a la manera en que las transferencias condicionadas a las municipalidades sean enfocadas para que sirvan de apoyo directo al Gobierno Central, entre otros aspectos a abordar.

El mandatario se había reunido previamente el domingo con miembros del Sinager en la represa La Concepción de la capital.

Hernández expresó que “la situación de la represa La Concepción no es fácil; hoy estamos a la mitad de la capacidad de captación que teníamos el año anterior”.

La Concepción tiene en la actualidad un 42% de capacidad de abastecimiento y en enero de 2019 estaba al 84%.

Sectores organizados

A la reunión asistieron ejecutivos de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) para analizar que las construcciones de viviendas sean amigables con el medio ambiente, cuidando y maximizando los recursos de agua y suelo.

También los productores del campo estuvieron presentes para que se dé un salto en una nueva forma de cultivar con sistemas modernos de agua por goteo, afirmó Hernández.

“Tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía, ya que en un 98% los incendios son provocados por el hombre en nuestro país”, puntualizó.

“Es dramático lo que ha ocurrido en los incendios en Australia, Chile, California (Estados Unidos) y en Brasil (en el Amazonas). Tenemos que tomar conciencia de que esto también nos puede pasar a nosotros”, remarcó.

El gobernante además dijo que será necesario reunirse con los dueños de medios de comunicación y generadores de opinión (influencers) para elaborar campañas que generen conciencia en la población sobre la sequía, el manejo del agua y el suelo y evitar las quemas.

El mandatario subrayó que el Gobierno ya ha tomado medidas al respecto con la masificación de viveros en los que se producen árboles de pino y frutales para reforestar las cuencas hidrográficas.

“Tenemos que reforestar masivamente el país y esta es una tarea de todos para que podamos procurar tener agua para consumo humano y para los cultivos en todo el país”, finalizó Hernández.