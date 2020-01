Desaceleración afectó el empleo en microempresas

Ismael Zepeda, Fosdeh: “Un panorama desalentador” La falta de correctivos en las políticas económica, fiscal, monetaria, social y de mayor inversión extranjera directa, hacen que el panorama de Honduras no sea alentador para el año 2020. El 2019 ha sido un año complicado, afectado por una clara desaceleración económica, lo que contrasta con el crecimiento del 4.8% que se registró en 2017 y 3.7% en 2018. En este 2019 ni siquiera vamos a cerrar en 3% de crecimiento del producto interno bruto (PIB). El bajo crecimiento económico del país, además, es totalmente desigualitario; es decir, crecen sectores que no generan mayor cantidad de empleos de productividad. Estamos hablando del sistema financiero, telecomunicaciones y la parte de energía. Ese crecimiento económico desigual se refleja en una tasa de desempleo que sigue siendo alta, lo mismo que la del subempleo, que abarca a miles de hondureños que reciben menos de un salario mínimo, el cual es de unos 9,000 lempiras (unos 362 dólares).El bajo crecimiento económico de Honduras en 2019 solo es una manifestación de lo mal que se ha manejado el Estado mismo, cuyas cifras oficiales hablan de pobreza, desigualdad, bajo crecimiento y poca atracción de inversión extranjera. Además, el país registra un bajo nivel de inversión pública, un gasto ineficiente que no produce un impacto positivo en el bienestar de los hondureños y un presupuesto general de la nación que supera el 40% del PIB. El conflicto político y social que vive día a día el hondureño, hace que exista una mala imagen en la calidad del país, lo que en su opinión genera al final una inseguridad jurídica que obliga al inversionista nacional y extranjero a invertir su capital en otros países. Según cifras oficiales, la inversión extranjera en Honduras es de 1,100 millones de dólares, mientras que la nacional ronda los 45,000 millones de lempiras (1,825 millones de dólares), pero esas cifras no se han movido en los últimos cinco años.Ismael Zepeda Galo es economista del Fosdeh.