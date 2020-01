Hijo de acusado miró el asesinato de familia hondureña en Iowa, según Policía

San Pedro Sula, Cortés.

Doña Betty Flores aún recuerda con nostalgia la última vez que conversó a través de una videollamada con su hija Rossibeth Flores Rodríguez (27), quien fue asesinada junto con sus dos hijos Grecia Daniela Flores (11) y Ever José Mejía Flores (5), en el mes de julio de 2019 en los Estados Unidos.

Han pasado casi seis meses desde aquella fecha que marcó sus vidas en El Paraíso, Copán, cuando la familia Flores Rodríguez se enteró del triple asesinato a manos supuestamente del guatemalteco Marvin Orellana Escobar, a quien ellos consideraban un hombre de confianza.

"Me comunicaron hace poco desde los Estados Unidos que él (acusado) será enjuiciado el 27 de enero de este año. Estamos tratando de pasar la vida después de esa tragedia, por lo que pido justicia, pido que no quede impune, no son animales los que mató", explicó a LA PRENSA con la voz entrecortada.

Sobre la tragedia

La Policía local menciona que las tres muertes violentas ocurrieron luego de una discusión entre Orellana Escobar y la hondureña Rossibeth Flores.

En una reciente moción presentada por la Fiscalía, se solicita que se permita que el hijo de ocho años de Orellana Escobar testifique a través de un circuito cerrado de televisión, pues según las autoridades, el niño fue testigo de los disparos.

La última imagen que doña Betty pudo mirar de su hija y sus nietos la noche en que fueron asesinados.

El juez dictaminó a principios de diciembre que sí se le permitira dar su declaración y que solo se compartiría con los involucrados en el caso, también se emitió una orden de protección con respecto a la información de salud mental del niño, según Conexión Latina.

Caso familia hondureña en Iowa 1. Día del triple homicidio El 16 de julio de 2019 Marvin Orellana supuestamente mató a la familia hondureña, luego llamó a la Policía y se entregó 2. Llevado a prisión El 17 de julio fue ingresado a la cárcel del condado de Polk y lo acusaron de tres cargos de asesinato en primer grado 3. Alegato de acusado Días después le fijaron una fianza $3 millones en efectivo; el guatemalteco reclamó defensa propia.

Derivado de lo anterior, el niño de 8 años que presuntamente vio a su padre matar a la mujer y a sus dos hijos, explicará lo que vio a través de un circuito cerrado de televisión.

Documentos judiciales describen que un terapeuta del niño le escribió al juez que éste "sufrió un inmenso evento traumático cuando presenció los asesinatos". El terapeuta también redactó que el pequeño había estado recibiendo terapia, pero su comportamiento había disminuido en la escuela y en el hogar.

"El terapeuta cree que el bienestar del niño se vería más comprometido si tuviera que testificar en presencia de su padre", señalaron documentos judiciales, y el juez dictaminó que la deposición solo se utilizará con fines de descubrimiento.

Sépalo

Flores Rodríguez y sus hijos vivían en la misma casa que el guatemalteco, en la cuadra 1000 de Day Street, al norte de la carretera interestatal 235 y del Des Moines Area Community College. El ahora señalado y su familia vivían en el nivel principal del edificio, mientras que la hondureña y sus hijos estaban en el sótano.

Conforme al informe policial, a las 11:00 pm del martes 16 de julio de 2019 recibieron una alerta por parte del 911 en la que les informaban sobre el hallazgo de tres cuerpos en unos condominios, por lo que rápidamente se trasladaron al lugar. La llamada fue efectuada por Orellana Escobar, quien fue arrestado por la Policía y acusado del triple crimen

Funcionarios federales de inmigración confirman que el guatemalteco había estado viviendo en los Estados Unidos bajo el nombre de Marvin Oswaldo Esquivel López y había sido deportado de los Estados Unidos dos veces antes. Fue declarado culpable de entrada ilegal en los Estados Unidos en 2010, cita el portal 13 WO tv.com