El campeón que se hizo pastor busca hoy ser escritor

El excampeón de fisiculturismo Kelvin Cover quiere demostrar que no es “un saco de músculos sin cerebro”, pues este año tiene proyectado publicar el primero de nueve libros que tiene escritos.

El hombre sin rostro es la primera obra que piensa dar a luz este hombre de 63 años que en su adolescencia soñó ser como Arnold Schwarzenegger, sin imaginar que años más tarde lo tendría a su lado en una exhibición de fisiculturismo.

Por muchos años madrugó a ejercitarse para convertirse en el levantador de pesas que más medallas trajo en honor a su país, ahora también se levanta temprano para dar rienda suelta a su nueva pasión: escribir. Aquel niño que creció pescando en la laguna de Alvarado de Puerto Cortés también logró convertirse en pescador de almas para Cristo como pastor evangélico.

Ahora, en su tercera edad, va tras el sueño de convertirse en escritor. El hombre sin rostro “es un viaje literario en el que el lector es desafiado a cambiar su modo de pensar respecto de las pandillas juveniles o maras”, dice en su prólogo el autor. Es una historia de amor en la que un jefe pandillero muestra su rostro humano y sensible frente a las personas que sufren.

Otra de sus obras es Jorge, el caminante, en la que Cover muestra “el verdadero rostro de los laureados campeones olímpicos que están pagando el precio de su fama por usar demasiados esteroides”.

Cover comenzó a sentir la pasión por cultivar el cuerpo cierta vez que encontró a un amigo levantando unos fierros viejos, quien mostrándole una foto de Schwarzenegger le preguntó si quería ser como él. Tendría unos 16 años el joven de piel morena cuando imitando a su amigo se entregó al deporte de levantar hasta rieles del ferrocarril para hacer ejercicios a su manera.

El camino para llegar a ser campeón en el levantamiento de pesas no fue fácil. En una ocasión tuvo que comer hígado crudo de res durante tres meses para poder ganarle al beliceño Tomás White.

En los tiempos actuales no lo haría porque conoce otros métodos más avanzados para cultivar el cuerpo, los cuales también da a conocer en otros de sus libros.

Ya no participa en competencias deportivas, más no deja de ejercitarse y observar un régimen alimenticio saludable. Gracias a ello aún conserva la musculatura de sus tiempos de gloria. Tanto es así que en los bancos tiene que mostrar su cédula para que no lo saquen de la fila de la tercera edad.