¿Quién era Qasem Soleimani, cuya muerte piden ahora vengar los iraníes?

Bagdad, Irak

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Teherán este viernes tras el ataque con un dron de Estados Unidos que mató en Irak al poderoso general iraní Qasem Soleimani, al que Washington acusó de estar preparando una "acción importante" contra sus intereses, mientras la comunidad internacional urgía moderación a todas las partes.

El presidente Donald Trump dio la orden de "matar" a Soleimani después del ataque de una turba proiraní a la embajada estadounidense en Bagdad el martes.

Soleimani era el jefe de la fuerza Al Quds, encargada de las operaciones exteriores en el seno de los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico iraní.

Ese poderoso dirigente militar de 62 años debió ser asesinado "hace muchos años" aseguró luego Trump en un tuit.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!