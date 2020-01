Vacuna contra hepatitis A ya está en centros de salud

No se logró la meta contra el VPH El personal de la Región de Salud de San Pedro Sula no logró llegar a la meta de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH). El porcentaje a vacunar era de 95%, pero de acuerdo con lo manifestado por las autoridades sanitarias solo se logró en 2019 alcanzar el 75%, lo que representa que unas dos mil niñas no fueron vacunadas en San Pedro Sula.La primera dosis de la vacuna contra el VPH es aplicada a las niñas de 11 años y la segunda seis meses luego de inyectada la primera, antes de que cumplan los 12 años. Es por ello que llaman a los padres de familia que acudan con sus hijas a los establecimientos de salud para que las pequeñas sean vacunadas, ya que están protegidas de desarrollar cáncer de cuello uterino, que es la primera causa de muerte en mujeres en el país.