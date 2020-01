Al menos 11 muertos durante fiestas fin de 2019 y llegada de 2020

Tegucigalpa, Honduras.



Al menos once personas murieron en Honduras de manera violenta, cinco de ellas en accidentes de tráfico, durante las fiestas del fin de 2019 y la llegada de 2020, según registros preliminares del Servicio del 911 (oficial).



El informe señala que cinco personas fallecieron en accidentes de tráfico, los cuales sumaron 95 a nivel nacional, la mayoría de ellos en el norte del país.



Las autoridades no han precisado detalles sobre los hechos violentos registrados entre el 31 de diciembre de 2019 y el primer día de 2020, en un país donde la violencia criminal deja un promedio de entre once y catorce muertos diarios, según fuentes oficiales.



En el municipio de Choloma, departamento caribeño de Cortés, se registró la muerte de una maestra a causa de una bala perdida, mientras que en Choluteca, sur, otras dos mujeres que presenciaban una quema de pólvora cuando pobladores despedían 2019 y daban la bienvenida a 2020, fueron atacadas a balazos por desconocidos, según informes de medios locales de prensa.



En Tegucigalpa, la capital hondureña, una mujer de unos 25 años, fue hallada muerta hoy en un solar baldío, informó una fuente de la Policía Nacional, que además indicó que vecinos del barrio Calpules, en el extremo sur de la ciudad, informaron a las autoridades sobre el caso.

Durante las fiestas de Navidad de 2019 al menos trece personas murieron de manera violenta.

Crímenes en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, norte, la segunda ciudad más importante de Honduras, un camarógrafo de televisión, que además era taxista, identificado como César Alfredo Martínez, fue asesinado el martes en una venta de pollos, mientras que hoy fue hallada muerta una mujer a causa de heridas con machete.

En la víspera del nuevo año, el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez dijo en una misa en la catedral de Tegucigalpa que hay que "pedir perdón" por muchas cosas negativas cometidas en 2019, especialmente por "tanta sangre hondureña derramada por la violencia, por los asesinatos que no cesan".



"Este año -2020- tiene que ser distinto, llamamos a todos aquellos que están tentados y que se sienten con derecho de quitarle la vida a otras personas, para decirles por favor dejen ese pecado espantoso", recalcó Rodríguez.



Durante las fiestas de Navidad de 2019 al menos trece personas murieron de manera violenta, mientras que unas ocho resultaron lesionadas por manipular petardos, informaron las autoridades del país, que además indicaron que los decesos incluyeron homicidios y accidentes de tráfico.