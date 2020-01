Pastor hondureño en Florida causa polémica por recibir a Trump en su iglesia

Florida, Estados Unidos.

El pastor hondureño Guillermo Maldonado recibirá al presidente estadounidense Donald Trump en su megaiglesia de Miami, Florida, para celebrar un mitin con varios pastores evangélicos este viernes, informaron medios locales.



El "Apóstol" Maldonado ha causado controversia en Estados Unidos por aceptar la visita del magnate en un evento que reunirá a unos 70 pastores cristianos muy cercanos al mandatario denominado "Lanzamiento de la Coalición 'Evangélicos para Trump'".



Maldonado salió al paso de las críticas y afirmó que había escuchado a varias personas en su iglesia en West Kendall, al sur de Miami, preguntando cómo podría llevar a Trump al templo si su feligresía incluye a cientos de inmigrantes indocumentados.





"Les pregunto: ¿creen que haría algo donde pondría en peligro a mi gente? No soy tan tonto", dijo durante un culto Maldonado a los fieles de su mega iglesia.



Según medios locales, el pastor les aseguró a los indocumentados de su congregación que "no deben temer" a las redadas de inmigración durante la visita de Trump al templo.



"No creo que el presidente haga algo así. No pongas tu raza o tu nacionalidad sobre ser cristiano. Sé maduro ... Si quieres venir, hazlo por tu pastor. Esa es una manera de apoyarme", insistó el líder religioso a su congregación.

El pastor afirmó que la iglesia no está organizando o financiando el evento, e invitó a quienes deseen asistir al evento a registrarse previamente en el sitio web de la campaña para la reelección de Trump.

Maldonado, nacido en Honduras, es el fundador del Ministerio Internacional Rey Jesús, una de las iglesias multiculturales de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, según la cadena Univision.

Con una experiencia de más de 20 años en el Ministerio, el pastor hondureño se ha convertido en el padre espiritual de más de 330 iglesias en 50 países, que forman la Red del Movimiento Sobrenatural.

Al igual que muchos pastores evangélicos en Estados Unidos, Maldonado ha basado su iglesia en la teología de la prosperidad y ha recibido duras críticas por polémicas sus expresiones sobre los pobres.