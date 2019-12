Jorge Alejandro afirma que le faltó carisma en La Academia

San Pedro Sula, Honduras



El hondureño Jorge Alejandro Flores fue el sexto expulsado del concurso de canto La Academia, resultado que para muchos compatriotas fue injusto ya que afirman este tenía aún mucho más que dar.



Flores permaneció, casi desde el inicio de la competencia, entre los alumnos menos votados cada concierto. Sin embargo, los votos de sus seguidores lo mantenían dentro de la competencia, pero este pasado domigo no fueron suficientes.



“Intocable” de Aleks Sintek fue la última presentación que realizó el catracho sobre el escenario de La Academia y la cual no gustó del todo a los jueces pues le recalcaron que sobreactuó y además, los maestros le indicaron que cambió el montaje de la canción pues no hizo lo que ensayaron.

A pesar de todo, cuando el presentador Adal Ramones reveló que Flores debía abandonar su sueño en el reality show mexicano los jueces no estuvieron de acuerdo con la decisión.

A pesar de que el recorrido de Jorge Alejandro en La Academia no fue fácil, los jueces siempre destacaron su talento y madera para ser artista.



Danna Paola, juez de La Academia, al escuchar el nombre del hondureño se llevó las manos a la cabeza pues no podía creer. Sin embargo, ya no hubo nada más que hacer.

Jorge Alejandro no tuvo un camino fácil en el realiy show

Flores, por su parte, agradeció la oportunidad y al terminar el programa reconoció que le faltó carisma para conectar con el público.



"De entrada yo no fui una persona que hizo las cosas bien, yo cometí muchos errores, los acepto y ofrezco la mayor disculpa a todos", fueron las primeras impresiones del hondureño.



"Mostré un lado mío que no era, de verdad he aprendido mucho, he crecido y por eso creo que es lo único que me faltó, el esfuerzo y el trabajo del día a día", lamentó.



Mientras tanto las redes sociales de este talentoso joven se han llenado de múltiples mensajes de apoyo de los hondureños orgullosos de su participación.