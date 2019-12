El desplazamiento es una de las mayores "tragedias humanas", dice cardenal hondureño

Tegucigalpa.



El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este domingo que el drama de los desplazados y los refugiados es una de las "mayores tragedias humanas" y amenaza con convertirse en uno de los "problemas más explosivos" en las próximas décadas.



"Tal vez ese drama de los desplazados y refugiados es quizá una de las mayores tragedias humanas en el mundo de hoy, en los países de América Central", afirmó Rodríguez en la misa que ofició en la catedral de Tegucigalpa.



"Cuando vemos las emigraciones del norte de África hacia Europa, que hoy día rechaza a esos migrantes, eso amenaza con convertirse en uno de los problemas más explosivos de las próximas décadas", añadió.



Aseguró que siempre ha habido migraciones y desplazamientos, pero ahora que el “mundo se ha convertido en una aldea global, los flujos migratorios se han hecho gigantes por la injusticia, la violencia, las guerras, la falta de justicia social, por sistemas económicos que carecen de equidad, basados solamente en especulación financiera, dejando a los pobres más pobres y a los ricos más ricos".



Rodríguez recordó que Jesús también vivió en un país extranjero "como emigrante, con todas las penalidades de los que emigran y ese dato del evangelio toma hoy especial relevancia al ver tantos desplazados en el país, tantos que tienen que emigrar para encontrar oportunidades".

Migrantes indocumentados centroamericanos han optado por viajar en caravana.

Herodes modernos

El jerarca se refirió también a la conmemoración del Día de Inocentes, este sábado, y advirtió: "cuántos siguen matando la inocencia de los niños, cuántos aquellos que no dejan nacer a los niños por el aborto, esos son los modernos Herodes y los actuales, aquellos que atentan contra los niños, de esa plaga horrible de la pornografía infantil que usan y abusan de los niños”.



Destacó, además, que la familia, actualmente amenazada por "una cultura de individualismo, que rehuye a la relación responsable, es "fundamental en el crecimiento de las personas".



"Si vemos tanta delincuencia juvenil es porque no tuvieron familia o la familia no los educó, así como la Sagrada Familia educó al niño Jesús", puntualizó en la ceremonia, en la subrayó que Honduras sigue "sometida a la violencia, al crimen organizado, a las muertes cada día".



Honduras integra junto a Guatemala y El Salvador el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerado una de las zonas más violentas del mundo tanto por el aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como por la debilidad de las instituciones estatales.