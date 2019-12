“La pelea con Diego Vázquez es parte de un circo”: Héctor Vargas

San Pedro Sula.

El argentino Héctor Vargas prepara a su Marathón para nuevamente pelear por el título. Antes de que 2019 nos diga adiós y demos la bienvenida al nuevo año, el “León” aceptó tener una conversación reveladora con GOLAZO. Detrás de aquel personaje polémico que a veces escandaliza la Liga Nacional con sus declaraciones también está el otro Vargas, el que nos contestó en esta entrevista con sabor a fiestas decembrinas.

¿Come tamales para Navidad?

No, los probé una vez y me cayeron un poco pesado, igual que los frijoles; me gusta la sopa, por ejemplo, pero no soy de comer tamales. Generalmente en casa se hacen comidas argentinas. Por ejemplo, obligación mía para Año Nuevo es hacer milanesas, las cocino yo. También empanadas, quizás una pierna de cerdo como le gusta hacer a mi esposa. En mi familia tamales comen todos, pero a mí me caen un poco pesados.

¿Hay mucha diferencia entre la Navidad catracha y la argentina?

Hay diferencia. En Argentina tenemos cuestiones adoptadas de Europa. Muchos inmigrantes europeos que llegaron al país, uno de ellos es mi abuelo, que es alemán, comen maní, turrón y frutas secas. Después se hace carne asada y se disfruta con la familia. Es una fiesta de familia y del comercio, aquí en Honduras más todavía por el aguinaldo, en Argentina solo se pagan 13 sueldos. A veces la proximidad del Año Nuevo hace que la gente invada los negocios.

“No tenemos que desesperarnos, sabemos a dónde vamos y no tengo duda que el equipo funcionará”

¿Le gustan estas fiestas?

Me gusta porque mis hijos disfrutan los fuegos artificiales que tiran, yo no soy muy de andar con cohetes, pero los vecinos tiran. No me molesta que lo hagan. Disfruto el hecho de estar en familia y con todo el entorno de festejar Navidad y Año Nuevo.

¿Se toma un vinito?

Siempre para Navidad y Año Nuevo estoy con un vino, generalmente es argentino, empiezo la botella en Navidad y la termino el 31, no soy de tomar mucho, pero realmente me gusta disfrutar y la comida que uno hace viene acompañada con un buen vino.

¿Nunca se le fue la mano?

Nunca, justamente hablaba con el Chino Discua el tema de emborracharse, ¿por qué llegar a los extremos?, realmente el futbolista cae en esas cosas que no conducen a nada. Es algo que no concebí ni de joven ni parece que sea bueno para nadie. Perder el conocimiento o capacidad de decisión me asusta tanto que no soy capaz de tomar hasta el límite, tomo dos vasitos y disfrutar de lo que se come. Yo disfruto la familia y la buena comida.

4 títulos ha obtenido Héctor Vargas en la Liga Nacional: ganó tres con Olimpia y uno con Marathón.

¿Qué deseos de Año Nuevo tiene?

Los deseos de Año Nuevo son divididos. Uno siempre busca la salud de la familia, que realmente estén sanos. A fin del año pasado tuvimos un tema duro con la familia, gracias a Dios este año estamos llegando. Veremos si los demás deseos los buscamos nosotros, el hecho que nos vaya bien en el campeonato, tomar las mejores decisiones. Ojalá que de a poco se vaya acomodando el tema de la seguridad en el país, me preocupa porque uno tiene hijos hondureños. Esperemos que 2020 sea mejor que 2019 y que 2021 sea mejor que 2020.

¿A los marathones qué les ofrece en Año Nuevo?

Siempre trabajar y tener la alternativa de pelear los primeros lugares. Cuando Rolin Peña me contrató me dijo que el presupuesto de Olimpia, Motagua y Real España eran superiores y que querían pelear por el cuarto lugar, yo le dije que no, que quería pelear primeros lugares. Fuimos cambiando cosas en la logística, tenemos un camerino que parece de MLS. Hay un gimnasio, que ni siquiera lo tiene el Olimpia. Hay un consultorio con computadora, antes era una camilla vieja. Vamos a seguir haciendo cosas.

¿Profe, y usted les compra regalos a sus hijos en esta época?

No, yo no, pero mi esposa cree que la tarjeta no se paga. Tiene la adicional y el error mío no fue poner un límite (dice entre risas), pero yo disfruto que pueda hacerlo.

5 bajas anunció el Marathón para el próximo torneo: Azmahar Ariano, Carlos Róchez, Mayron Flores, Víctor Berríos y Yustin Arboleda.

¿Cuando era niño deseó algún juguete que no pudo tener?

No, allá se usa más el tema de Reyes Magos. Está más insertado en la sociedad. Yo tengo tres hijos argentinos grandes, con ellos todo el rito ese que había que poner los tenis con agua para que vengan los camellos yo lo hice, no es tanto con el árbol de Navidad.

¿Cree en San Nicolás, entonces?

Allá le dicen Papá Noel, no creía mucho, es que tampoco fue generoso conmigo je, je, je... El regalo de Navidad no llegaba nunca y en Reyes venía una flautita, entonces como no era tan generoso uno no le agarró cariño. Como dicen aquí, agrado quiere agrado.

Esta época reviste de sentimientos especiales. ¿Si usted en un mall se encontrara al señor Diego Vázquez, técnico del Motagua, lo saludaría?

No, vos decís que sensibiliza un poco el entorno, yo soy un poco frío, debe ser mi sangre alemana (se tira una risilla). Me ha pasado, que cuando mi mujer discute, yo solo me río. Yo jamás le he pegado a ninguno de mis hijos. Soy frío en eso, si lo llego a ver lo saludaré si viene a saludarme, si no, pues tampoco me voy a cuestionar nada. No es parte de mi vida, ni vivo rencoroso con nadie. No dependo de alguien para ser feliz. Por eso tengo pocas canas. Yo tengo las cosas claras en la vida, disfruto mi familia y mis hijos.

La pelea con Diego es parte de un circo, la pelea de club por defender los colores también. Yo me voy el día de mañana y me tengo que pelear con la gente de Marathón, lo haría porque voy a defender colores que me están pagando. Respetaría alguna gente porque me han tratado mejor que en ningún otro lado.

3 años de contrato es el acuerdo de renovación al que llegaron Héctor Vargas y Marathón.

Hablando de fútbol, ¿hará falta el colombiano Yustin Arboleda?

Lo de Yustin fue una negociación, que quizás hubo impericia en la forma de manejarlo y deslealtad de él, digo así porque él fue manejado con un sueldo muy difícil de pagar en el país; de hecho, me dijo que Olimpia le ofreció en junio y era mucho menos que lo que Marathón le pagaba. Le aumentaron el sueldo con la idea de venderlo, en ese año apareció la oferta del Millonarios del Colombia, que le daba 8,000 dólares más de lo que ganaba aquí, pero él cuestionaba su tranquilidad y que ya tenía un lugar ganado y que no le convenía irse para allá, al no irse el club perdió cerca de tres millones de lempiras que iban a entrar por su pase. Por eso digo una especie de deslealtad.

Y este momento que se mencionaba que ya había acuerdo, ¿hubo alguna traición de Arboleda?

No, no, él estaba negociando antes de irse con el presidente, a quien parece que algo no le gustó, habría que preguntarle a él, en definitiva aceptaba de nuevo, pero apareció algo que no estaba dentro de la negociación y que no le gustó al presidente.

Y en el esquema táctico de Vargas, ¿qué tan importante era?

No sé qué tanto, si vos ganás un campeonato cuando un jugador no está dentro del campo, si vas a Tocoa y metés cinco goles y no está en la cancha, fuimos a Puerto Cortés y metimos cuatro sin él, por expulsiones o algunas cosas porque manejar a Yustin no es fácil, es un muchacho impetuoso. Hemos funcionado sin él, la premisa mía siempre fue jugar como equipo.

¿A qué le apuesta Marathón en este torneo?

Hay proyecto de jóvenes, pero lo vamos llevando de a poquito, el hecho es competir lo mismo, con los jugadores que tenemos.

En el caso de Carlo (Costly), sentarse a hablar con él, creo que vamos a seguir apostando siempre. Esto no es mucho de nombre es de hombres que puedan hacer las cosas bien dentro de un campo de juego.