Cortés iniciará 2020 en nivel de epidemia por casos de dengue

San Pedro Sula.

Si la población no cambia su comportamiento y no elimina los criaderos de zancudos de sus viviendas, los casos de dengue no disminuirán y el próximo año se continuará en zona de epidemia.

En San Pedro Sula se reportan 18,278 personas afectadas por el virus del dengue, y en los demás municipios de Cortés se cuentan 25,060 enfermos. En total en todo el departamento son 43,338 personas que se enfermaron de dengue.

A nivel nacional se registran más de 100,000 afectados por dengue y 177 fallecidos.

Dinorah Nolasco, directora de la Región de Salud de Cortés, señaló que los pronósticos para el primer trimestre de 2020 no son alentadores y seguirán en aumento los casos.

La incidencia de dengue en el país es de 995 afectados por cada 100,000 habitantes, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

“Esperamos que la población nos apoye mucho y que elimine los criaderos de zancudos y que no estén solo esperando la fumigación, ya que esta solo nos ayuda en determinado tiempo y la larva vuelve a ser adulta”, dijo.

Expresó que en el combate al dengue se han invertido solo en la Región de Cortés más de 2.5 millones de lempiras.

-66 muertes por dengue se reportan en el año en los municipios que comprende la Región de Salud de Cortés. -22 personas han muerto por complicaciones por dengue en San Pedro Sula en lo que va de 2019. Dato

“Hemos tenido una inversión de más de dos millones y medio extras para todos nuestros establecimientos de salud. Hemos aumentado horarios, colocado salas de dengue en los municipios afectados, y continuamos invirtiendo a través de fondos Sinager (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos) y en estos momentos estamos trabajando con unos fondos de Unicef y haciendo promoción y prevención en seis municipios del departamento de Cortés”, expresó la funcionaria.

Datos -Los síntomas del dengue son fiebre mayor de 38 grados, dolor de huesos, de cabeza, de abdomen.

-Los médicos recomiendan acudir a los establecimientos de salud al primer síntoma. No automedicarse, pues solo se puede ingerir acetaminofén y sueros de rehidratación oral.

-Otro consejo es aplicarse repelente porque protege hasta seis horas.

“Hemos estado trabajando en la educación de la ciudadanía en eliminar criaderos y sobre todo en que vayan a los establecimientos de salud, y esperamos que eso tenga efecto porque ya tenemos casi tres meses de estar trabajando con la población”, dijo Nolasco.

“Han disminuido mucho las muertes en estos meses, pero continuamos teniendo, y cuando hacemos las investigaciones, lastimosamente la mayoría no acataron nuestras recomendaciones y no acudieron a tiempo a los establecimientos y se automedicaron”, aseguró Nolasco.

Los municipios más afectados en Cortés son Choloma, Villanueva y Santa Cruz de Yojoa.

San Pedro

Las zonas adonde más casos de dengue se reportan en San Pedro Sula son Calpules, sector Los Cármenes, Cofradía y los barrios Medina y Cabañas.

Lourdes Estrada, directora de la Región de Salud Metropolitana de San Pedro Sula, señaló que las lluvias favorecen a la proliferación de las larvas de no eliminar los recipientes que puedan acumular agua.