Las canciones de Navidad favoritas de los famosos

Las estrellas compartieron cuáles son sus canciones navideñas favoritas, las que les recuerdan algún momento de su infancia y los que de plano ya las inmortalizaron en un disco.

Ellos se dedican a cantar durante todo el año, así que no es raro que en esta temporada el espíritu navideño los posea y les nazca entonar uno que otro villancico.

Estrellas cantando éxitos navideños

Sebastián Yatra - 'Santa Claus is coming to Town"

"Hice una canción con Amazon que dice: 'You better watch out, you better not cry, na na na na na, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town'. Pero como la hago en spanglish también canto: 'Santa Claus llegó a la ciudad'.

Raphael - "El Tamborilero"

"Es el más tierno, novedoso y bonito, caray. Además le estoy muy agradecido a la canción (la grabó)".

Alejandro Fernández - "El Niño del Tambor"

"Tuve la oportunidad de grabarla con Plácido Domingo, hace como 20 años en Viena, para un programa en el que él era como el host e invitaba a varios artistas. Es una de las canciones que más recuerdos me traen de la temporada".

Fernando de la Mora - "Blanca Navidad"

"Fue mi favorita por mucho tiempo. Aunque ahora que grabé mi disco navideño, me encanta también 'Have Yourself a Merry Little Christmas', que es también una joya de pieza. Me encanta también 'Adeste Fideles'".

Mon Laferte - "Feliz Navidad"

"La verdad es que nunca me han gustado las canciones navideñas, pero tengo una que por la experiencia (sería mi favorita). La grabé con Gwen Stefani, la cantamos también en la televisión en vivo y es la única que me gusta, sólo porque la canté con ella".

Las favoritas de los famosos

Belinda - "All I Want for Christmas Is You"

"Yo tengo muchos: ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad!; Era Rodolfo el reno, I just want de Mariah Carey, el de toda la vida".

Leonel García - "Baby is Cold Outside"

"Siempre la ponemos en la casa mi chava y yo, en todas las versiones que tiene porque son increíbles y hay un montón de gente que la canta. Habla de la Navidad, pero también es sexy, no se clava tanto en el rollo navideño, sino más en ligue. Nos gusta la comedia y el sentido del humor (de la letra)".

Ximena Sariñana - "Los Pastores a Belén"

"No tengo uno favorito, pero el año pasado mi hija estaba traumada con esta canción. Espero que no mantenga ese mismo furor por ese éxito comercial".

Julio Ramírez, integrante de Reik - "Noche de Paz"

"Nos parece la canción más bonita de Navidad, tiene grandes armonías y consideramos que luce mucho por lo mismo, tanto para nosotros como instrumentistas como para Jesús en la voz".

Melendi - "Los Peces en el Río"

"Tenemos una cinta que siempre ponemos y es el primer track. Es el que más he escuchado desde que soy niño porque cuando ponemos el árbol también la cinta y la dejamos todo el rato. Ahora ya también lo hacemos en Spotify".