Principales calles y avenidas del centro serán peatonales

“Lo que sabemos del proyecto es lo que vemos en los medios” La dirigente del Sindicato Nacional del Comercio del Sector Informal de Honduras (Sincocih), Claudia Pineda, explicó que ellos no conocen nada del proyecto de los mercados, únicamente lo que han leído por los medios de comunicación. Detalló que en la reunión que tuvieron los vendedores con el alcalde en la Plaza las Banderas, ellos no estuvieron porque no fueron invitados. Sólo una vez hemos conversado con el alcalde y nos hemos mantenido defendiendo el predio cercano a la Gran Central de Buses, pero no conocemos nada del proyecto, dijo la dirigente. “Todos los afiliados al sindicato estamos en las calles”, aseguró. Indicó que es preocupante la situación en este momento porque a pocos días de Nochebuena las ventas han sido malas. Tenemos deudas y nos ha ido mal con las ventas en esta temporada, lamentó Pineda. Claudia Pineda, presidenta de Sincocih.