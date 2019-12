Cuida con amor en el asilo a su mujer, que perdió la vista

San Pedro Sula, Honduras.

Con un gesto que hizo su compañera Agustina, don Teo entendió que quería ir al baño. De inmediato se levantó de su silla y tomándola por detrás la condujo despacio hacia la pieza contigua. “Yo soy sus ojos desde que quedó ciega”, dijo el hombre de 73 años. Ella es tres años mayor.

La pareja llegó el año pasado al asilo de ancianos Perpetuo Socorro de San Pedro Sula. A ella la dejó allí un hijo suyo del primer matrimonio sin que don Teo se diera cuenta. Cuando este llegó del trabajo al apartamento que alquilaban en un barrio bajo de la ciudad no halló a su amada.

Después de dos meses de averiguaciones supo que estaba en el asilo y la fue a buscar. Vendió lo que tenía; lo que no pudo vender lo regalé. No podía dejarla sola porque solo él sabe lo que ella sufre desde que un glaucoma marchitó sus pupilas, según comentó el hombre, cuyo verdadero nombre es Teodoro Wailang. él es un misquito que ha hecho de todo para sobrevivir, mientras que ella es una descendiente de ingleses de apellido Benet que siempre laboró como empleada doméstica.

A don Teo le hubiera gustado quedarse en la casa cuidando a su mujer, pero un hijo de ella la trasladó al asilo sin que él se diera cuenta.

Se conocieron hace 43 años cuando eran inquilinos en una cuartería del barrio Cabañas. Ambos habían llegado a la gran ciudad procedentes de sus comunidades de origen: él, de Puerto Lempira, y ella, de La Ceiba.

Don Teo la conquistó contándole las peripecias de su vida, como cuando buceaba en Guanaja en busca de langostas. A él, el amor le llegó por el paladar, pues nunca antes había tenido una mujer que cocinara tan sabroso como Agustina. Ahora es él quien le sirve la comida y hasta se la da en la boca. También le lava la ropa y la saca a caminar hasta el quiosco del asilo, todos los días a la una de la tarde, comentó una de las empleadas.

La mayor parte del tiempo lo pasan en el cuarto.

A las cinco de la tarde cierran la puerta para ir a dormir: ella en una ancha cama y él en una más pequeña que tiene cerca. Sobre este particular aclara que no es por falta de amor que duermen en camas separadas, sino porque así lo acostumbró él, incluso con las diez mujeres que tuvo antes. “No puedo dejarla sola porque se deprime. Ella me cuidó cuando me enfermé de tuberculosis, ahora me toca a mí cuidarla”.

Cuando al fin la encontró, Agustina estaba deprimida. Entonces decidió quedarse a su lado para seguir cuidándola y guiando sus pasos en medio del mundo de sombras en el que comenzó a vivir hace más de doce años.

Admite que ya le están faltando las fuezas para sostenerla, por eso ha apelado a los corazones bondadosos para que le donen una silla de ruedas. “Que lo hagan por ella, no por mí. Yo puedo aguantar hambre con tal que ella sea feliz”. Al escucharlo, ella sonrió.