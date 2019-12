Pedro Troglio y sus revelaciones más íntimas: Roatán, baleadas, consumo de alcohol y Maradona

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador argentino Pedro Troglio, que logró el título de campeón con el Olimpia, se refirió a varios temas de su vida privada y realizó las confesiones más íntimas.

Troglio alaba la belleza de Roatán, habló del consumo de alcohol en Honduras y también de las comidas que ha probado en nuestro país.

No podía faltar la comparación de Messi y Maradona, a quién prefiere y el equipo que la gusta más para el clásico Barcelona-Real Madrid.

¿Argentinas o catrachas?

Argentinas porque de ahí es mi mujer, no veo mujeres, solo a mi mujer; no salgo de mi casa, solo a comer con amigos.

¿Asados o baleadas?

Asado siempre, más allá que me gusta todo.

¿Qué comida hondureña ha probado?

Baleadas, pupusas, que no son de ustedes peros son ricas; como de todo, picante, lo normal, acá todo tiene picante y como bárbaro. Me encanta cómo hacen el pescado acá, lo disfruto. Fui a Tocoa, a Roatán, en San Lorenzo y generalmente comí bien. Con la familia voy para todos lados.

¿Qué lugar le ha gustado más de Honduras?

Conocí una playa como Roatán, que de todas las que he conocido en mi vida es la más linda que vi; mirá que he ido a montón de lugares y me parece un lugar increíble con un agua impresionante. Habrá que hacerle más turismo y promoverlo mucho más, porque yo sinceramente había oído así lejano pero 'mamita', es hermoso...yo tengo amigos italianos que me contaban que venían a una isla en Honduras y ahora me doy cuenta cuál era; a toda la gente que me llama de Argentina les recomiendo que vengan a esta isla.

¿Cristiano o Messi?

Messi.

Pedro Troglio ya trabaja en la pretemporada del Olimpia. Foto Ronald Aceituno

¿Maradona o Messi?

Maradona.

¿Maradona o Pelé?

¡Maradona a muerte! Siempre, lo que ha logrado hacer desde su cuerpo chiquito... desde sus problemas, porque no lo ha hecho de la tranquilidad, lo hizo con miles de problemas y siempre sacó diferencia, era totalmente distinto a cualquiera. Después lógico Messi capaz lo superó desde lo técnico, pero la capacidad de liderazgo que tenía Maradona no creo que la tenga nadie.

¿Qué escuela es mejor, la brasileña o la argentina?

Sería medio soberbio de parte mía... los brasileros primero son un país enorme y tienen muchísimos más habitantes; lo que es sorprendente, más que Brasil y Argentina, es Uruguay que tiene 3 millones y pico de habitantes y siempre es una potencia, esos son méritos para un país con tan pocos habitantes.

¿Por la noche o mañanero?

Ahora casi no se usa más, ninguno de los dos...en mi época de juventud era mejor siempre de noche, cuando me iba a acostar; ahora no se usa cada tanto, ya no se usa... lo bueno es que extraño tanto a mi mujer cuando llegada que lógicamente cuando llega uno la pasa bien; no es lo mismo cuando vos tenés 20, 25 años o cincuenta y pico.

¿Era de tomar usted?

Nunca tomé, no sé tomar...me gusta tomar un vaso de vino, pero si tomo dos o tres puedo empezar a bailar arriba de una mesa; no tengo cultura alcoholica, no fumo y, a ver, si voy a comer tomo una cerveza y si hay un vaso de vino lo tomo, pero todos los días no puedo...acá salgo a comer y los veo cómo se pasan la cerveza y digo 'qué increíble como hace esta gente'. Me siento en una mesa y puede haber uno que se tome 15 o 20 cervezas y charla como si nada, yo me tomo dos y puedo estar 'groggy'.

¿Se toma más acá que en Argentina?

Sí, mucho más... a ver, en Argentina no son ningunos santos, yo tengo amigos que también toman muchos, pero acá lo toman como que es agua mineral.

¿Real Madrid o Barcelona?

Barcelona siempre, por Messi, por cuestión de cariño a Messi que es nuestro y el mejor ahora.

¿Ya aprendió a bailar?

Yo no bailo nada, tengo la rodilla desviada...hay cosas que ya la edad te saca de la locura, uno puede bailar con la familia cuando vas a una fiesta o casamiento, pero la rodilla ya no responde como para bailar.

¿Pep Guardiola o Jürgen Klopp?

Es difícil eso, pero me encanta más el juego de Klopp.

¿Qué enseñanza le ha dejado este plantel?

Que es todo un verso eso que el jugador hondureño no quiere aprender, yo la verdad he encontrado un plantel leal, con predisposición para el trabajo y el cuidado, lo que se consiguió se consiguió a base de eso.

¿Lo más duro con lo que ha tenido que lidiar?

Tener que decirle a un jugador que no va más, por ejemplo, tener que decirle a Ferrari que no iba a tenerlo en cuenta fue la parte más dura capaz desde que estoy acá; primero porque es argentino y lo traje yo, es el momento que un técnico no quiere pasar... y eso que son jugadores de experiencia, peor es cuando se lo tenés que decir a un chico de 20 o 21 años.

¿Del 'modus vivendi' de Tegucigalpa qué es lo que más le ha costado?

¿Qué te va a costar? A ver... dirijo a Olimpia, la gente te quiere en las calles, sos uno que vive bien porque podés salir a comer afuera, ir de 'shopping', hacer pasear a tu amilia; la verdad que vivo bárbaro, pero estoy mucho tiempo en mi casa tirado mirando fútbol, tengo mucho tiempo que estoy solo porque mi familia viene una vez por mes o mes y medio. Tengo posibilidades porque no vivo en la locura de Argentina del día a día, de tener que llevar a los chicos al colegio y a alguna fiestita... tengo tanto tiempo de libertad que se lo dedicó exclusivamente al fútbol.

Y escuchando a Sandro...

Sí, música, todo lo que se imaginen, de fútbol y música; me encanta comer, aprovecho a comer como loco.

Y Vilma Palma e Vampiros...

Sí, como que no fui cuando vino, soy amigo del 'pájaro'... ¿cómo no me va a gustar Vilma?