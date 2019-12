Richard Commey elogió a Teófimo López despues de que lo noqueara

Nueva York, Estados Unidos.

Richard Commey fue derribado por Teófimo López en el segundo asalto. Luego de un potente derechazo al rostro el ghanés cayó, decidió continuar, pero no soportó la lluvia de golpes que le propinó de inmediato el hondureño.

A pesar de perder el título mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el peleador africano elogió al catracho.

“Felicitaciones al nuevo campeón mundial de peso ligero Teófimo López, un gran logro a una edad tan joven, les deseo todo lo mejor en el futuro y que Dios los bendiga a usted y a su familia”, escribió Commey en sus redes sociales y lo acompañó con una fotografía de ambos tras el combate.

Luego, Teófimo López, que con 22 años hizo historia al convertirse en el primer hondureño campeón mundial de boxeo, le respondió el agradecimiento al ghanés.

“Un verdadero campeón no solo para su gente en Ghana sino para todos en todo el mundo. Gracias por ser una inspiración para todos los jóvenes luchadores. Richard Commey”, citó López.

En la agenda de Teófimo, luego de su combate del sábado, es pasar junto a su esposa y familia unos días en Honduras. Luego regresar a Estados Unidos, donde radica.

El campeón mundial de peso ligero compartirá su gran logro con los catrachos.

Congratulations to the new ⁦ @IBFUSBAboxing ⁩ lightweight champion of the world ⁦ @TeofimoLopez ⁩, a great achievement at such a young age, I wish you all the best in the future and may God bless you and your family. pic.twitter.com/WqDDHq2zvb

A true champion not only to his people in Ghana ?? but to everyone all around the world. Thank you for being such an inspiration for all us young fighters. @RichardCommey #OneLove ✊?♥️ https://t.co/T73p4qFVeC