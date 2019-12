Buscan enviar a Wilson Jr. a un hospital de Boston

Tegucigalpa.



Wilson José Berríos Rivera continúa en la lucha por su recuperación y hoy será trasladado al mediodía a la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem).



El joven de 18 años ha recibido el tratamiento que le podían brindar en el Hospital Escuela y ahora continuará sus cuidados en Fundaniquem, donde se le practicarán varias cirugías.



Mientras tanto, se avanza en las gestiones para que reciba atención en un hospital de Boston, Massachusetts, EEUU. Entre las intervenciones que tendrá están la reconstrucción de la nariz, el pómulo, la boca y la preparación de una prótesis oftalmológica para su ojo izquierdo, el cual perdió a consecuencia del ataque que recibió hace cinco días al explotarle un mortero en el rostro.

“A Wilson (padre) le explicaron que primero debían realizarle unas cirugías de base y que las autoridades de la fundación estaban gestionando la posibilidad de trasladarlo a Boston, pero aún no tenemos una fecha segura”, explicó Karen Sauceda, madre de crianza del joven.



En Choluteca y otras ciudades del sur se realizan actividades benéficas en favor de Wilson, con el eslogan: “Volveremos a sonreír juntos”.



Las personas que desean seguir colaborando con la familia Berríos y la salud de Wilson Jr., pueden hacerlo a la cuenta: 21-380-004998-0 de Banco del País a nombre de Karen Sauceda.