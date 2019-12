Copeco inhabilita el Estadio Nacional de Honduras por deterioro de la infraestructura

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) inhabilitaron el Estadio Nacional de Honduras después de realizar una evalucación y constatar el deterioro del mismo.

La medida fue tomada a raíz de un video que circuló ayer, jueves, en las redes sociales en el que captó el movimiento de los muros de las graderías populares del estadio mientras los seguidores del Olimpia y Marathón alentaban a sus equipos sin darse cuenta el riesgo que corrian.

El comisionado de la entidad estatal, Gabriel Rubí, consideró que "ha sido ganancia" que hasta el momento no se haya registro un hecho que pudo opacar la algarabía que provoca el fútbol nacional.

VIDEO: ¡Peligro latente! Estadio Nacional de Honduras tiene graves fisuras

"Hay que dar gracias a Dios que no ha ocurrido una catástrofe que tengamos que lamentar", dijo cuatro días después de que el recinto deportivo albergara el partido entre Olimpia-Marathón, en el cierre de la pentagonal.

El video del movimiento de los muros en el Estadio Nacional se hizo viral en redes sociales.





Otros problemas en el Estadio Nacional

"Casi todas las galerías tienen segmentos separados, no hay compartimiento de energía; esta instalación ya dio su vida útil", añadió.

Rubí mencionó que se ha venido contemplando la posibilidad de que el Estadio Nacional sea remodelado a un costo de unos 200 millones de lempiras.

"Hay una evaluación previa que se hizo hace algunos meses de una restauración completa que andaría arriba de los 200 millones de lempiras, pero sentimos que no es lo que se debe hacer", precisó.

En 2010 ocurrió un derrumbe en el Estadio Nacional de Honduras que ocasionó la muerte de una persona, así lo informó la agencia de noticias EFE.

"En este momento estamos tomando la decisión y aprovechando que la Liga no está funcionando, que la Selección no está jugando, que no se presten los sectores de Sol y Sombra", agregó.

Antecedentes

En 2010 las autoridades de Honduras cerraron el Estadio Nacional de Honduras tras un derrumbe de parte del muro que causó la muerte de una persona durante una tormeta, así lo informó la agencias de noticias EFE en ese momento.

Ingenieros de Copeco, Cuerpo de Bomberos y de la Conapid efectuaron una minuciosa inspección de las instalaciones del estadio Tiburcio Carías Andino.

Allí se encontró que otros tramos del sector de sol este, sureste y noreste presentaban grietas, por lo que era necesario botar los muros de inmediato porque representaban peligro tanto para miles de aficionados que frecuentemente llegaban a presenciar los partidos de fútbol como para los ciudadanos que transitan en las vías a inmediaciones del coloso deportivo.