EEH anuncia cortes de energía eléctrica en San Pedro Sula este viernes

San Pedro Sula, Honduras.

Este viernes 13 de diciembre vuelven los cortes de energía eléctrica en el norte de Honduras.

Decenas de colonias de San Pedro Sula y algunas de Santa Bárbara estarán sin fluído eléctrico por los cortes programados por la Empresa Energía Honduras (EEH).

En algunos de lo sectores, el corte no durará mas de media hora.

A continuación los sectores afectados:

Santa Bárbara (De 8:30 am a 4:00 pm)



Casco Urbano de Santa Bárbara

El Chaparral

El Escondido

Gracias a Dios

El Gilote

La Curva

Alfonso 13

Calvario



San Pedro Sula (De 8:00 am a 4:00 pm)

Colonia Río Blanco

Colonia Prieto

Colonia Santa Mónica

Colonia Las Mercedes

Aldea El Zapotal

Aldea El Retiro

Supermercados Colonial (Río Blanco)

Boquitas Fiesta

Invema



San Pedro Sula (8:00 am - 8:30 am)

Colonia Panting

Colonia Suyapa

Colonia Suyapa Anach

Colonia Providencia I y II

Colonia San Antonio I y II

Residencial Las Acacias

Colonia San Isidro

Colonia 10 de septiembre

Colonia Ebenezer

Colonia Villa Rica

Colonia Santa Ana

Colonia Montebello

Colonia Los Laureles

Colonia 15 septiembre

Colonia Los Tamarindos

Colonia Los Mangles

Gran Central Metropolitana

Café Continental

Oficina de Recursos Humanos

Sogimex

Canasa

Campo Agas

FunyMaq

Becamo



San Pedro Sula (8:30 am a 9:00 am)

Colonia La Puerta I y II

Aldea La Cumbre

Repetidoras de la Cumbre

Cadeca (Pollo Rey)

Helipuerto

Conhsa Payhsa

Constructora Eterna

Chamelecon

Colonia Villas San Juan

Colonia Sabillón Cruz

Colonia Fe y Esperanza

Colonia Los Zorzales

Colonia San José

Colonia San Jorge

Colonia Morales I, II, III y IV

Colonia Palmira

Colonia Padilla

Aldea Chotepe

Colonia San Juan

Promuca

PLan Maestro de Aguas

Terencio Sierra

Los Ángeles

España

La Bolsa

Colonia Luz de Esperanza

Colonia Santa Bárbara

14 de julio

La Montañita

Brisas del Canadá

Nena Hernández

Casetas de Peaje Sur

Lempira #1

La Ceibita