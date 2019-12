Diputados aprueban en su totalidad amnistía vehicular, tributaria y aduanera

Tegucigalpa, Honduras.



Diputados del Congreso Nacional aprobaron este jueves una amnistía vehicular, municipal, tributaria y aduanera, dijo hoy el congresista Walter Romero, electo por el departamento de Cortés.



"Para que todas las personas que adeuden su matrícula de vehículo puedan acogerse y hacer el pago libre de intereses, multas y recargos; al amnistía municipal consiste en que los contribuyentes puedan pagar libre de intereses, multas y recargos de lo que adeudaban hsata el 30 de noviembre de 2019 y van a tener de vigencia, como concepto de amnistía de 90 días calendario", dijo Romero.



El diputado liberal agregó que "también, dentro este paquete de amnistías, la tributaria y aduanera, para que las personas naturales y jurídicas puedan presentar ante las administraciones tributarias ya aduaneras sus obligaciones formales y materiales; libres de intereses multas y recargos".

Y, finalmente, el congresista hondureño hace énfasis en una última amnistía: "importantísimo. La amnistía del Seguro Social, aquí se pidió que de forma expedita, una vez que los patronos haya hecho un plazo como arreglo de pago de hasta cinco años con el Seguro Social, los que no han podido pagar, de forma expedita se le dé a los trabajadores el servicio ya que ellos han estado pagando, a aquellos a los que se les ha estado deduciendo su cuota pero no han podido recibir atención porque sus empresas no han reportado esas deducciones".



Este decreto legislativo elimina las multas, intereses y recargos de vehículos y hace que algunas de las obligaciones municipales puedan ser pagadas libres recargos, entendiéndose como resposabilidades adquiridas hasta el 30 de noviembre de 2019 y el beneficio tendrá vigencia por 90 días finalizando en el primer trimestre de 2020.



El diputado señaló que el paquete cubre la amnistía del seguro social para que el patrón que tiene deuda, haga un plan de pago lo que habilitará de inmediato la atención a sus empleados.



También se aprobó la amnistía de la Enee para que el usuario deudor solo se pague la deuda principal hasta el 31 de diciembre de 2019.