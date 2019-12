Una mujer muerta y al menos cinco heridos en accidente en Santa Bárbara

San Pedro Sula, Honduras.

Una mujer muerta y al menos cinco personas heridas deja un accidente automovilístico ocurrido esta tarde en Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara.

El Cuerpo de Bomberos reportó que el choque se registró en la comunidad de La Laguna.

El choque fue entre un carro tipo pick up y una rastra. La descripción del vehículo particular es de color gris, marca JMC con placas PDF 6568.

Cuando los bomberos llegaron a la escena se percataron que una mujer ya había muerto; por lo que las cinco personas heridas fueron trasladadas al hospital Mario Rivas de San Pedro Sula para que reciban pronta atención médica.

La mujer fallecida no ha sido identificada ya que en el lugar no habían familiares, por lo que se espera la llegada de Medicina Forense para proceder con el levantamiento legal del cadáver.

Los accidentes automovilísticos son la segunda causa de muerte en Honduras.

El pasado miércoles tres miembros de una familia murieron en un accidente entre un pick up y una rastra, que se registró en el kilómetro 41 de la carretera CA5, en Zambrano, Francisco Morazán.

El vehículo accidentado quedó destruido en su totalidad.