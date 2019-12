Hasta enero se pronunciará el Ejecutivo sobre futuro de la Maccih

Tegucigalpa, Honduras

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo este miércoles que la continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) es una cuestión que decidirá en enero luego de conocer los resultados de la evaluación de ese ente, cuyo mandato expira en enero próximo.



"Nosotros esperamos ese resultado para poder tomar una decisión, sin ver los resultados solo puedo decir que algunas cosas se han hecho bien, otras necesitan mejorarse", subrayó Hernández en los actos de conmemoración del 194 aniversario del Ejército de Honduras.



El Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) instalaron en noviembre pasado en Washington la mesa de evaluación de la Maccih, que depende del ente hemisférico, señaló.



La Misión se instaló en abril de 2016 en Tegucigalpa luego de un acuerdo suscrito entre Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que actuara durante un periodo de cuatro años.



La Maccih podría dejar de operar en enero de 2020 si el Ejecutivo no accede a renovarla, tal y como lo solicitó anoche una comisión especial del Parlamento encargada de evaluar el trabajo del ente.



"Al margen de Maccih o no, el país debe tener el mejor sistema de transparencia y de lucha contra la corrupción y la impunidad en el continente", enfatizó Hernández.

"Grandes defensores"

Señaló que los sectores que ahora son "grandes defensores" de la Maccih antes "estuvieron en contra" de su instalación porque pedían una similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que concluyó en septiembre pasado su mandato después de 12 años.



Hernández indicó que varias instituciones hondureñas han enviado al Ejecutivo su opinión sobre el trabajo de la Misión, pero hasta ahora solo el Parlamento se ha manifestado de manera pública.

El Parlamento hondureño tiene "una atribución contralora, tienen el derecho a expresarse", enfatizó el gobernante.

"Lo importante es que el país no se va a detener en la lucha por la transparencia, contra la impunidad y la corrupción", destacó.



Una comisión especial del Parlamento hondureño instó anoche al poder Ejecutivo a que, en base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación, "no se renueve el actual convenio Honduras-OEA" que creó la Maccih, lo que ha causado controversia en el país.



En el informe, que no es vinculante, los diputados señalan que la independencia judicial es "una garantía establecida en la Constitución" de Honduras, que data de 1982.

Sistema de transparencia líder

Dijo además que aspira a que Honduras cuente con un "sistema de transparencia y lucha contra la impunidad líder en América Latina", el cual se conocerá en enero próximo.



Honduras ha "avanzado de manera importante" en materia de transparencia, señaló Hernández, quien aseguró que su Gobierno quiere "seguir avanzando".

Resaltó también que el país centroamericano suscribió en 2014 un convenio con la organización Transparencia Internacional (TI) orientado a promover la transparencia y combatir la corrupción.Honduras recibió en 2016 un premio por su apuesta por la transparencia en materia de infraestructuras a través de su participación en la iniciativa internacional CoST, añadió el gobernante."Ningún país como Honduras ha hecho una lucha de frente contra la criminalidad organizada y eso significa lucha por la transparencia, contra la corrupción, arriesgándolo todo", subrayó.Aseguró además que Honduras "no va a cesar en la lucha por la transparencia y contra la impunidad y la corrupción"."Al margen de que nos quieran dar una receta o la otra, nosotros los hondureños tenemos que definir qué es lo que vamos hacer en Honduras", acotó el presidente hondureño.