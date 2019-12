Controversia en Honduras por la petición de no renovación de la Maccih

Tegucigalpa, Honduras.



La petición de una comisión especial del Parlamento hondureño al poder Ejecutivo de no renovar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), ha generado este miércoles controversia en el país, donde diversos sectores, incluido EE.UU y la Unión Europea., han venido reclamando su continuidad.



En opinión del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la petición demuestra "la desesperación" de los siete diputados que integran la comisión designada para evaluar el trabajo de la Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Al sugerir la no renovación del convenio que creó la Maccih, los diputados "muestran su desesperación para que este organismo internacional no siga en el país para que los corruptos gocen de total impunidad", indicó el Consejo Anticorrupción.

La comisión parlamentaria pidió anoche al poder Ejecutivo que, en base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación, "no se renueve el actual convenio Honduras-OEA" que dio vida a la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro.



Los diputados señalan en el informe, que no es vinculante, que la independencia judicial es "una garantía establecida en la Constitución" de Honduras, que data de 1982.



Sin embargo, esa independencia judicial, añade, "se ha visto lesionada" por la Maccih "al atacar públicamente el criterio de los órganos jurisdiccionales que hacen una valoración independiente" sobre los casos presentados con el acompañamiento de la Misión, "perdiéndose desde todo punto de vista la autonomía de la decisión jurisdiccional".



El CNA enfatizó además que renovar a la Misión "es imperioso, pues el sistema de justicia en Honduras está fallido".



"Los alarmantes índices de impunidad y el control del poder político por los tentáculos de la corrupción convirtieron al país como el más pobre del continente", señaló el Consejo Anticorrupción, uno de los muchos sectores que se han pronunciado a favor de la renovación de la Misión.



La Maccih se instaló en abril de 2016 con un convenio para que actuara durante un periodo de cuatro años, por lo que dejará de operar en enero de 2020 si el Ejecutivo hondureño no accede a renovarlo.



El titular del Parlamento hondureño, Mauricio Oliva, dijo hoy a periodistas que el informe de la comisión parlamentaria "es puntual e inapelable".



El poder Legislativo tiene la facultad de investigar a cualquiera institución, incluida la Maccih, subrayó Oliva, quien pidió a los diferentes sectores a actuar con "racionalidad y comportamiento civilizado".



Agregó que hay sectores, a los que no identificó, que quieren "quieren que Honduras sea campo de laboratorio y experimento para todos".



"Si alguien cree que (la petición) puede tener consecuencias políticas, sociales o legales para mi persona o para cualquier otra, entonces démosle para adelante, ¿cuál es el problema?", subrayó Oliva, del Partido Nacional (en el poder).



Sobre la renovación de la Maccih, el depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya dijo que la Misión "no ha hecho grandes cosas", pero que debe continuar en el país centroamericano.



“La Maccih no ha hecho grandes cosas, pero las pocas cosas que ha hecho son tan grandes que nunca se había hecho en Honduras y merece nuestro reconocimiento para otro período de combate a la corrupción y la impunidad”, enfatizó.



Agregó que los diputados del partido Libertad y Refundación (LIBRE), que tiene 30 asientos en el Parlamento y del cual es coordinador general, votaron en contra del informe presentado anoche por la comisión parlamentaria.



Estados Unidos y la Unión Europea han pedido en los últimos días a Honduras que renueve la Maccih, cuyo convenio de creación fue suscrito en enero de 2016 entre el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.



El Gobierno hondureño dijo este martes que la renovación de la Misión es "facultad soberana" del Ejecutivo y que su decisión se basará en los resultados de la evaluación internacional de ese ente.