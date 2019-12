Extraditables: hay 36 órdenes de captura pendientes de ejecutar

“Se debe agilizar capturas para avanzar extradiciones” TEGUCIGALPA. Para que se aceleren las órdenes de captura que están pendientes de ejecutar tras las solicitudes de extradición que han peticionado varios Gobiernos, la pelota la tiene en su cancha la Secretaría de Seguridad. Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que existen varios pedidos de extradición de hondureños, pero el proceso está estancando porque no se ejecutan las órdenes de captura. “Las extradiciones pendientes son las que aún no han sido materializadas, las órdenes de captura sin cuya concretización no podemos avanzar, son pocas entiendo, todas tienen juez natural y están en trámite normal esperando la detención de las personas”, dijo Argueta. La Corte espera que se cumplan esas capturas para dar trámite al proceso que determinará si se declara con lugar o no la extradición. Jair Meza, vocero de la Policía, aseguró que se trabaja en la ubicación de las personas que han sido solicitadas en extradición y que algunos no están en el país. “Hay equipos policiales destinados para cumplir con la ejecución de esas órdenes de captura, pero algunos de los que son solicitados ya no están en el país”, dijo el oficial. Rolando Argueta dijo que espera que se ejecuten capturas.